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Мощный взрыв прогремел на заводе в Небраске – есть жертвы

31 июля 2025 08:37
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В результате мощного взрыва на заводе в американском штате Небраска погибли три человека. Здание предприятия частично уничтожено, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный взрыв прогремел на заводе в Небраске – есть жертвы-2

Прибывшим на место пожарным потребовалось около восьми часов, чтобы потушить пламя. Войти внутрь помещений им мешал густой дым. Как сообщили власти, жертвами происшествия стали двое детей, которые ждали своего отца – сотрудника предприятия. 

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователи подозревают, что причиной ЧП стала древесная пыль, скопившаяся в одном из цехов.

# Новости США # США # Взрыв

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