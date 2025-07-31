Мощный взрыв прогремел на заводе в Небраске – есть жертвы

В результате мощного взрыва на заводе в американском штате Небраска погибли три человека. Здание предприятия частично уничтожено, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибывшим на место пожарным потребовалось около восьми часов, чтобы потушить пламя. Войти внутрь помещений им мешал густой дым. Как сообщили власти, жертвами происшествия стали двое детей, которые ждали своего отца – сотрудника предприятия.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователи подозревают, что причиной ЧП стала древесная пыль, скопившаяся в одном из цехов.