Проведут квест по Короткевичу и вручат 1 000$. Что ещё будет на Дне письменности?

90-летний юбилей мастера исторического детектива Владимира Короткевича и Белыничской иконы Божьей матери станут заглавными буквами 27-го Дня письменности. Стимулировать на подвиги писателей и вдохновлять читателей в первое воскресенье сентября – тоже добрая традиция. Гостей ожидает таинственный квест по Короткевичу, обновленный друкарский двор и невероятный финал «Живой классики». Послушать юных чтецов съезжается вся страна. Кульминацией, конечно же, станет национальная литературная премия.
Услышать голос Короткевича и увидеть едва ли не единственные кадры с ним. Уникальная видеосъёмка 1980 года