Премьер Литвы уходит в отставку после коррупционного скандала

Литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас принял решение уйти в отставку после разразившегося коррупционного скандала. Об этом пишет РИА Новости.

Он уходит с поста главы правительства и главы Социал-демократической партии. Ранее, после того как лидер Литвы дал две недели премьеру решить свое политическое будущее после коррупционного скандала, Палуцкас заявлял, что планирует провести время с семьей.

Причиной скандала стала победа принадлежащей его семье компании в тендере на получение европейского финансирования.

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