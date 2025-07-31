Творческий вечер Ивана Кирчука «Спадчына» пройдёт 31 июля – что необычного фольклорист подготовил для зрителей?

Разговор о музыке, которая объединяет сердца.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – композитор, фольклорист, музыкант и писатель Иван Кирчук.
Юлия Самусенко, ведущая:
31 июля в кинотеатре «Пионер» состоится ваш творческий вечер «Спадчына». Приглашаем всех стать частью этого мероприятия и спешим узнать абсолютно все подробности.
Иван Кирчук, музыкант, композитор, фольклорист, писатель:
Программа довольно необычная, потому что я занимаюсь фольклором и народной мудростью более 40 лет. В 2022 году вышла моя книга «Кветка Перуна», в которой есть обряды, праздники белорусов, казкі і дзіцячыя гульні з нотамі.
Часть материала – из этой книги, потому что это апробированный материал со многими студенческими группами, с которыми я работал.
Будет представлено три программы. Одна из них – «Спадчына загінуўшых вёсак». Это альбом, который вышел в 1999 году в Голландии. Он вошел, кстати, в каталог европейской народной музыки. То есть нас с 2000 года слушают все страны.
Здесь альбом-двойник «Варажбіт». Это антология белорусской народной песни, обрядов и праздников, тоже в 2022 году я выпустил.
Иван Кирчук:
И новый альбом, который вышел в этом году, записывал я его в Канаде, называется «Nekrut». Некрут – это солдат, вербованец. Когда-то служба в армии была бестэрміновай, то есть человек уходил на всю жизнь. Естественно, солдат во время таких больших переходов переживал за дом, за родителей, за детей.
Поэтому здесь не просто старинные песни. Здесь есть калыханка, то есть солдат вспоминает, как мама пела. Здесь есть «Заклічка дажджу», то есть как он в детстве бегал по лужам. Он довольно интересен тем, что народные песни здесь довольно современных аранжировка.
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