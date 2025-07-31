Творческий вечер Ивана Кирчука «Спадчына» пройдёт 31 июля – что необычного фольклорист подготовил для зрителей?

Юлия Самусенко, ведущая: 31 июля в кинотеатре «Пионер» состоится ваш творческий вечер «Спадчына». Приглашаем всех стать частью этого мероприятия и спешим узнать абсолютно все подробности.

Иван Кирчук, музыкант, композитор, фольклорист, писатель:

Программа довольно необычная, потому что я занимаюсь фольклором и народной мудростью более 40 лет. В 2022 году вышла моя книга «Кветка Перуна», в которой есть обряды, праздники белорусов, казкі і дзіцячыя гульні з нотамі.

Часть материала – из этой книги, потому что это апробированный материал со многими студенческими группами, с которыми я работал.

Будет представлено три программы. Одна из них – «Спадчына загінуўшых вёсак». Это альбом, который вышел в 1999 году в Голландии. Он вошел, кстати, в каталог европейской народной музыки. То есть нас с 2000 года слушают все страны.

Здесь альбом-двойник «Варажбіт». Это антология белорусской народной песни, обрядов и праздников, тоже в 2022 году я выпустил.