Редчайшая 2-тонная бомба и зенитная установка из пулемётов «Максим». Новый музей откроют в Брестской крепости 22 июня
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – генеральный директор ОАО «Белреставрация» – Владимир Змушко.
С 2018 года идет реставрация Брестской крепости. Какие объекты нужно восстанавливать, а какие уже, возможно, готовы?
Владимир Змушко, генеральный директор ОАО «Белреставрация»:
Работает на этом объекте наш филиал «Брестреставрация». Восстановлена юго-восточная, южная, юго-западная казармы, казарма 333-го стрелкового полка, мост через водные каналы. В основном, большая часть этих зданий восстановлена за счет программы Союзного государства, финансирование по которому было начато в 2018 году и продолжается по настоящее время.
Как знаменитую кладку, которую так любят фотографировать туристы, воссоздадут, ведь ей уже 160 лет?
Владимир Змушко:
Работы ведутся в полном соответствии с реставрационными технологиями по данному виду работ. Кладка ведется исключительно из кирпича той эпохи. Выбирается кирпич, очищается, приводится в должное состояние и укладывается обратно. При этом производятся дополнительные с ним работы в части камнеукрепления, гидрофобизации с целью его более долговечной работы дальше.
Что обнаружили рабочие?
Владимир Змушко:
Первыми всегда к работам на такого рода объектах приступают археологи и это, наверное, больше к ним адресован вопрос. Но по моим сведениям, находили и останки человеческие, и боеприпасы. В частности, интересный случай произошел при прокладке инженерных сетей к Восточному форту, это случилось в ноябре прошлого года, был обнаружен целый склад боеприпасов.
После реставрации Восточный форт станет музеем. Сколько будет там залов, и о чем будут рассказывать экспозиции?
Владимир Змушко:
Музейная экспозиция будет отражать два направления – это история создания самого форта, строительство которого производилось в период с 1861 по 1869 год. И вторая часть экспозиции – это, естественно, оборонная крепость, 1941 год.
Из уникальных интересных вещей, на что бы рекомендовал обратить внимание – это двухтонная бомба. Во время войны Германией были изготовлены считаные единицы этого оружия, и вот одна из этих бомб была сброшена на Восточный форт, что отражается музейной экспозицией.
Что для меня еще лично интересно, там будет представлена счетверенная пулеметная зенитная установка из пулеметов «Максим» – уникальная вещь, сделана в абсолютном соответствии оригиналу. Даже все детали там пронумерованы, проинвентаризированы. Это из интересного такого.
Экспозиция была завершена буквально вот сейчас, там доводились последние штрихи, дорабатывались последние моменты и, насколько мне известно, 22 числа она будет официально представлена.