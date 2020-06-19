Редчайшая 2-тонная бомба и зенитная установка из пулемётов «Максим». Новый музей откроют в Брестской крепости 22 июня

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – генеральный директор ОАО «Белреставрация» – Владимир Змушко. С 2018 года идет реставрация Брестской крепости. Какие объекты нужно восстанавливать, а какие уже, возможно, готовы? Владимир Змушко, генеральный директор ОАО «Белреставрация»:

Работает на этом объекте наш филиал «Брестреставрация». Восстановлена юго-восточная, южная, юго-западная казармы, казарма 333-го стрелкового полка, мост через водные каналы. В основном, большая часть этих зданий восстановлена за счет программы Союзного государства, финансирование по которому было начато в 2018 году и продолжается по настоящее время.

Как знаменитую кладку, которую так любят фотографировать туристы, воссоздадут, ведь ей уже 160 лет? Владимир Змушко:

Работы ведутся в полном соответствии с реставрационными технологиями по данному виду работ. Кладка ведется исключительно из кирпича той эпохи. Выбирается кирпич, очищается, приводится в должное состояние и укладывается обратно. При этом производятся дополнительные с ним работы в части камнеукрепления, гидрофобизации с целью его более долговечной работы дальше.

Что обнаружили рабочие? Владимир Змушко:

Первыми всегда к работам на такого рода объектах приступают археологи и это, наверное, больше к ним адресован вопрос. Но по моим сведениям, находили и останки человеческие, и боеприпасы. В частности, интересный случай произошел при прокладке инженерных сетей к Восточному форту, это случилось в ноябре прошлого года, был обнаружен целый склад боеприпасов.

После реставрации Восточный форт станет музеем. Сколько будет там залов, и о чем будут рассказывать экспозиции? Владимир Змушко:

Музейная экспозиция будет отражать два направления – это история создания самого форта, строительство которого производилось в период с 1861 по 1869 год. И вторая часть экспозиции – это, естественно, оборонная крепость, 1941 год. Из уникальных интересных вещей, на что бы рекомендовал обратить внимание – это двухтонная бомба. Во время войны Германией были изготовлены считаные единицы этого оружия, и вот одна из этих бомб была сброшена на Восточный форт, что отражается музейной экспозицией.