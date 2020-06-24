Павел Латушко: «Когда вижу молодых людей, которые держатся за руки и приходят в Купаловский театр, я счастливый человек»

Анастасия Макеева, корреспондент:

Купаловская «Павлинка». Впервые за всю историю спектакль пополнил список культурного наследия.

Зоя Белохвостик, народная артистка Беларуси:

У Купалы там настолько искренние, правильные белорусские характеры, это просто белорусская пьеса. По-моему, наши зрители узнают себя, соседей, обстоятельства. Там очень много юмора белорусского. Минкультуры о Гольшанах и Крево: «Выделены 3 миллиона белорусских рублей на проведение работ по реставрации»

100-летие купаловцы отметят премьерами: спектакль, посвященный Марку Шагалу, «Тутэйшыя», «Идылія». А «Павлинку» сыграют на родине песняра – в Вязынке. Кроме этого, в планах возродить малую сцену с европейским репертуаром. Причем, пандемия картину не испортила. Количество зрителей онлайн выросло в 2 раза. Что еще раз доказывает: белорусы – культурная нация.

Павел Латушко, генеральный директор ГУ «Национальный академический театр им. Я. Купалы»:

Когда я вижу молодых людей – девушку и парня, которые держатся за руки и приходят в Купаловский театр, я счастливый человек, потому что когда молодежь идет к нам, это значит, что наше государство имеет перспективы.