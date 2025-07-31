Прямой эфир

Лукашенко – послам: нужна «военная мобилизация» для удержания экономики страны

31 июля 2025 09:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Лукашенко – послам: нужна «военная мобилизация» для удержания экономики страны-0

Глава белорусского государства Александр Лукашенко констатировал на совещании с руководителями дипломатических представительств страны, что непростая международная ситуация требует «военной мобилизации» для сохранения экономики. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Считайте, что мы живем в очень сложное мирное время, когда нужна военная мобилизация. Хочу, чтобы все это усвоили», – сказал он.

Он подчеркнул, что давление на тех, кто отвечает за экономику, будет возрастать, и стране нужны жесткие и нестандартные методы работы.

«Нужны жесткие, порой нетрадиционные методы работы. Но экономику страны нужно удержать. Это непросто при той лихорадке, которая присутствует на международных рынках, в глобальной экономике», – заявил глава государства.

По его мнению, недостижение результатов в этой сфере недопустимо.

# общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Девять новых зон отдыха появится в Минске ко Дню города
31 июля 2025 08:29

Девять новых зон отдыха появится в Минске ко Дню города

Минтруда рассказало, могут ли белорусы отказаться, если их отзывают из отпуска
31 июля 2025 08:14

Минтруда рассказало, могут ли белорусы отказаться, если их отзывают из отпуска

Александр Лукашенко проводит встречу с руководителями белорусских дипмиссий
31 июля 2025 07:50

Александр Лукашенко проводит встречу с руководителями белорусских дипмиссий