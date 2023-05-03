Мария Магдалена. Как известная меценатка повлияла на развитие белорусской культуры?
Новости Беларуси. Откуда в Беларуси египетская пирамида, что осталось от имения Марии Магдалены и какие секреты таит в себе усадьба на берегу Немана? Программа «Центральный регион» на СТВ отправилась в настоящее путешествие во времени. Какое наследие оставили после себя наши известные земляки?
Мы забрели в поселок Первомайск. Когда-то здесь располагался усадебно-парковый комплекс «Кухтичи». Прошлое поместья неразрывно связано с именем Марии Магдалены Завиши, младшей дочерью графа Яна Казимира Завиши и фрейлины Марии Квилецкой. Именно будущей меценатке Марии Магдалене передалась любовь отца к родному краю.
Тамара Лухверчик, директор Узденского районного историко-краеведческого музея:
Когда в 1882 году она вышла замуж за Людвига Красинского, дворянина, очень состоятельного человека, он всячески поддерживал свою молодую очаровательную жену, потому что он был намного старше ее, уже умудренный опытом мужчина. Она родила ему единственную дочь Людвику. К сожалению, семейная жизнь у них была недолгой. В 1895-м умирает Красинский, и Магдалена принимает судьбоносное решение. Она решает навсегда покинуть Варшаву с ее амбициями, традициями и переехать в Кухтичи.
После смерти мужа, который оставил большое наследство, Мария Магдалена всячески поддерживала талантливую молодежь. Открывала школы, оплачивала учебу малоимущим, финансировала выход изданий. Благодаря Магдалене в Кухтичах побывали почти все талантливые писатели того времени.
Тамара Лухверчик:
Ядвигин Ш. – благодаря ей первые сборники появились. Якуб Колас, который говорил «я родился там, где начинается Неман», а мы знаем, что Неман начинается на нашей земле. Он с удовольствием приходил сюда и всегда получал поддержку Магдалены Радзивилл. Магдалена Радзивилл очень много жертвовала благотворительных средств.
Усадебный дом, где жила Мария Магдалена, состоял из главного корпуса и флигелей. Рядом находились хозяйственные постройки с амбарами, конюшнями и водяной мельницей. Главная часть имения – классический дворец – до наших дней не сохранился, сегодня его можно увидеть только на картине Наполеона Орды.
Алеся Иванова, корреспондент:
Вот так в первоначальном виде выглядел усадебный дом Завишей, где жила Мария Магдалена. Сейчас от имения осталось только два флигеля. Один из них находится за моей спиной. Вся центральная часть со временем была утрачена.
Тамара Лухверчик:
Это классическая постройка, с пилястрами, вкраплениями, шикарными колоннами, трехгранным фронтоном. Здесь была прекрасная площадь, где подъезжали кареты, выходили на бал. Здесь устраивались балы, были гулянья. Сзади была шикарная оранжерея, где зимой и летом цвели красивые цветы. Люди приезжали и получали заряд той энергии, которой обладала Магдалена Радзивилл.
Читайте также:
Древнюю усадьбу Наркевича-Иодко восстанавливают в Узде. Рассказываем историю белорусского имения
Пожертвовал жизнью во имя церкви. Рассказываем о мученике Новицком, которого жестоко избили
На одном из кладбищ под Минском стоит пирамида. Как она там появилась? Рассказываем легенды рода Завишей