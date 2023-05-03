На одном из кладбищ под Минском стоит пирамида. Как она там появилась? Рассказываем легенды рода Завишей

Новости Беларуси. Откуда в Беларуси египетская пирамида, что осталось от имения Марии Магдалены и какие секреты таит в себе усадьба на берегу Немана? Программа «Центральный регион» на СТВ отправилась в настоящее путешествие во времени. Какое наследие оставили после себя наши известные земляки?

На городском кладбище в Узде находится уникальный в своем роде исторический объект XIX столетия. Часовню-усыпальницу рода Завишей причисляют к одному из самых оригинальных памятников белорусской архитектуры. Построенное в форме пирамиды сооружение действительно выглядит нетипично для славян. В то время в шляхтах принято было хоронить родственников в фамильных склепах. Кстати, древнейший род Завишей существовал почти 600 лет и подарил миру немало государственных деятелей, военных, дипломатов и ученых. Пожертвовал жизнью во имя церкви. Рассказываем о мученике Новицком, которого жестоко избили – читайте здесь.

Тамара Лухверчик, директор Узденского районного историко-краеведческого музея:

Завиши – древний дворянский род. Путешествуя по Востоку, они вдохновились пирамидами и возвели здесь свою родовую усыпальницу. Здесь, по легендам, на самом верху, в 10-метровой каплице находилось ложе масонов. Очень много связано с ними легенд и преданий. Одна из легенд и рассказывает о том, что именно здесь богатый род Завишей приглашал дворян, собирались решать важные государственные вопросы.

Когда-то местные жители утверждали, что к каплице от Крестовоздвиженского костела вел длинный подземный ход, но это не более чем красивая легенда. Все, что находится сейчас внутри, – пустые ниши для захоронений. Сегодня можно лишь догадываться о судьбе находившегося когда-то в них праха.