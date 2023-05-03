Во Дворце Независимости откроется выставка работ конкурса рисунка «Хатынь глазами детей»

Новости Беларуси. В экспозиционном расписании Дворца Независимости новое событие. Там развернется выставка работ финалистов и победителей конкурса рисунка «Хатынь глазами детей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект инициировал БРСМ. Он проходил в несколько этапов. Проводились и районный, и областной этапы.

О том, что такой конкурс проходит по всей стране, Президенту рассказали во время субботника в Хатыни. Он пригласил и детей, и выставку во Дворец. Экспозицию одними из первых посетят юные авторы работ.