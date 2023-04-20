Как сделать куклу-оберег своими руками? Мастер-класс, который сможет повторить каждый

Таинственный мир кукол. Как коллекционер из Борисова собрала более 3 000 игрушек и какие куклы считаются раритетными? Для чего изготавливали куклы-обереги и как смастерить такой талисман? Рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Самой легкой в изготовлении считается среднерусская Кувадка. Материалы просты. Для одной ляльки понадобится два лоскута ткани и яркая нитка (в основном эта красная, в нашем же случае – розовая). Ангелина Валькович, корреспондент:

Какие-то еще правила есть?

Алла Смирнова, библиотекарь-краевед Борисовской центральной районной библиотеки имени И. Х. Колодеева:

Есть. Когда вы будете складывать куклу Кувадку, всегда думайте только о хорошем. Пожелания любые хорошие. Когда куклу Кувадку в прошлые времена делали, ткани рвали руками. Иголка, металл не могли дотрагиваться. Иголка – только если вышивание какое-то. Если дотрагивался, надо было что-то хорошее говорить, чтобы снять такой запрет. Куклы-обереги являются не просто частью исторического культурного прошлого. Даже в современном мире правильно изготовленный предмет помогает владельцу, защищает его и приносит удачу.

Алла Смирнова:

Один побольше – это будет туловище. Это будут наши ручки. Сначала берем туловище и кладем плохой стороной к нам лицом. Потом надо наметить середину. К центру складываем, придерживаем. Можем повернуть. И с другой стороны так же складываем, к середине. Они должны сойтись.

А теперь перекладываем по центру. Каждая кукла Кувадка начинает формироваться с головы. Тут будет головка. Можно отступить 1,5 сантиметра и завязать головку. Только старайтесь, чтобы узел находился сзади. Получается шейка.



Итак, голова готова. Откладываем заготовку и приступаем к ручкам.





Алла Смирнова:

Это наши ручки. Я вам выбрала такую ткань. Потом скажу почему. Можете к середине, а можете просто вот так скатать. Как будет удобно, так и делайте. Это не будет ошибкой.

А теперь нам надо уже два кусочка. По-разному говорят мастерицы. Либо мы формируем ладошки. Либо кулачки. С двух концов будем завязывать. А я всегда детям говорила: поскольку это платьице, мы можем сказать, что это манжеты. Куклу поднимаем вверх и складываем. И под самую шейку подтягиваем ручки, только чтобы одинаково они были. Можно сразу так и не рассчитать. Может быть, они покажутся вам немножко длинноватыми.

– Перевязываем?

– Да. Чтобы все узелки у нас видны не были.





Чтобы украсить нашу куклу, можно добавить волосы, платочек и наряды. Я обошлась одним фартуком. А еще добавили украшение – подвеску.



Потребовалось совсем немного времени, и наша кукла готова. Совершенно простая в изготовлении, но со смыслом. Она помогала защищать наших предков, и в XXI веке это актуально. Такие куклы будут оберегать наших близких и любимых людей.