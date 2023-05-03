Пожертвовал жизнью во имя церкви. Рассказываем о мученике Новицком, которого жестоко избили
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Петропавловская церковь в Узде была построена в 1840 году на том месте, где ранее находился деревянный храм. Со временем он обветшал и по инициативе Тадеуша Завиши был заменен на постройку из кирпича в ретроспективно-русском стиле. На это указывают кокошники и угловые пилястры. В облике святыни также присутствуют черты, характерные для классицизма. Главным украшением интерьера являются резные иконостасы, покрытые позолотой. Стоит отметить, что Петропавловская церковь в Узде оставалась действующей даже в советские времена, хотя в 1930-х годах ее превратили в зерносклад, тогда же была разрушена колокольня. Однако после начала Великой Отечественной войны богослужения возобновились и больше не прекращались.
История Петропавловской церкви неразрывно связана с именами Михаила и Николая Новицких. Отец и сын пожертвовали своими жизнями при разных обстоятельствах, но во имя одной великой цели. Михаил Новицкий был рукоположен в священника к Петропавловскому храму в 1920 году и сразу снискал любовь и уважение местных прихожан. Пастырь не только проводил службы, но и в любое время суток принимал нуждающихся в духовной помощи.
Алеся Иванова, корреспондент:
В начале 1930-х годов храм был закрыт, а отец Михаил проводил службы прямо в сторожке, куда батюшка и переехал. Накануне Пасхи к нему пришли люди и потребовали золото, после отказа Михаил Новицкий был сильно избит. В Великую субботу он лежа освящал яйца и куличи. На третий день Пасхи протоиерей скончался.
Начиная с 2000 года, в этот день священнослужители и местные жители совершают к могиле священномученика Михаила Новицкого крестный ход.
Протоиерей Григорий Черепенников, благочинный церквей Узденского округа:
В эти пасхальные дни мы собираемся здесь, у места упокоения святого священномученика Михаила, чтобы помолиться, наполниться радостью, видеть перед собой пример. Этот святой божий угодник прославился подвигом в нелегкие времена. Он сам из глубинных недр белорусского народа вышел, прошел путь от простого человека до императорского университета, был грамотнейшим, ученейшим человеком. Уже в течение более 20 лет с момента прославления каждый раз на Светлую седмицу приходим сюда, чтобы почерпнуть той силы, которую он имел. Мы молимся и надеемся, что он нас слышит и исполняет наши просьбы.
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