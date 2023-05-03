Древнюю усадьбу Наркевича-Иодко восстанавливают в Узде. Рассказываем историю белорусского имения

Новости Беларуси. Откуда в Беларуси египетская пирамида, что осталось от имения Марии Магдалены и какие секреты таит в себе усадьба на берегу Немана? Программа «Центральный регион» на СТВ отправилась в настоящее путешествие во времени. Какое наследие оставили после себя наши известные земляки?

Алеся Иванова, корреспондент:

Минская область богата на исторические объекты, в которых есть свой неповторимый колорит и шарм. Это свидетельствует о мастерстве и таланте их создателей. Если говорить о цифрах, то сегодня на территории Минщины расположено свыше 660 объектов, имеющих статус историко-культурной ценности. Многие из них продолжают восстанавливать по сей день. Окунуться в атмосферу аутентичности и хотя бы немного прикоснуться к истории я приехала в Узденский район. Край древних седых курганов, зеленых лесов, родину талантливых современников. Какие же секреты таит в себе Узденская земля?

Высокие деревья, чистый воздух и раздольные пейзажи, среди которых после слияния четырех рек начинает свой путь один из крупнейших водных потоков Беларуси. В небольшой деревушке, что в 20 километрах от Узды, время будто остановилось. Еще в XVI веке здесь была густая и дремучая пуща. А на самом берегу Немана находилась небольшая деревенька Малысковщина. История этого места поистине богата на своих владельцев. Сначала земля принадлежала князьям Олельковичам, а когда последняя из рода княгиня вышла замуж за Януша Радзивилла, право владения перешло богатейшему роду в Великом княжестве Литовском.

Тамара Лухверчик, директор Узденского районного историко-краеведческого музея:

Изначально это был бровар. Эти земли принадлежали Радзивиллам. Наверное, к счастью, они не входили в Несвижскую ординацию, поэтому могли продаваться. И вот в 1820 году, когда начался аукцион невиданной щедрости, Онуфрий Наркевич-Иодко за достаточно небольшую цену выкупил этот бровар. Долго думал, что же из него сделать. И потом к нему пришло решение: почему бы этот бровар не перестроить в усадебный дом?

В 1840 году название имения было изменено на более благозвучное – Наднеман. Именно в это время, уже при сыне Онуфрия Оттоне Наркевиче-Иодко работы по благоустройству усадьбы были завершены. Однако в широкой публике она прославилась благодаря другому имени – с появлением на свет одного из наследников – Якуба – в имении Наднеман начинается абсолютно новая эра.

Тамара Лухверчик:

Родился Яков Оттонович Наркевич-Иодко 14 декабря 1847 года. Изначально получил прекрасное домашнее образование. С детства он проявлял себя как очень одаренный музыкант. Он учился в парижской консерватории, путешествовал по Европе и был известен как очень одаренный музыкант. Но его больше увлекла физика. Мы знаем его как замечательного врача, как ученого, «электрического человека». Именно Наркевич-Иодко изобрел электрографию. Самое сенсационное – его разработки легли в основу сегодняшнего мобильного телефона. О талантах профессора можно говорить еще долго. Уже сегодня доподлинно известно, что исследования Якуба Наркевича-Иодко опередили время. От великого ученого нам досталось не только немало трудов, но и руины бывшего поместья, которые являются памятником архитектуры неоготики. Сейчас усадьбу активно восстанавливают, однако многое еще предстоит сделать.

Тамара Лухверчик:

Трудно представить, но совсем недавно это были сплошные руины. Здесь ничего не было. Обрушилась сторожка, была разрушена кумысница, не было въездных ворот. И сегодня оно все возродилось, как птица феникс из пепла. Когда сюда приезжал Менделеев, он сказал: наверное, профессор Наркевич-Иодко очень богатый, потому что у него крыша покрыта серебром. Он сказал: нет, это наша белорусская осина. Когда светит солнце, она отливает серебром. Сегодня от бывшего имения сохранилось не так много построек. Однако те, что прошли испытание временем, буквально окунают в атмосферу балов, салонов и конных прогулок.

Тамара Лухверчик:

Это каретница. Здесь стояли кареты хозяйские. Когда вы посмотрите на угол, то увидите элемент, который оставался. Только углы. А все остальное – реставрация, причем очень профессиональная.

Мы находимся в бывшей оранжерее, где пациенты лечились при помощи электротерапии, растений и солнечных ванн. В 1892 году Наркевич-Иодко в своем имении открывает санаторий, куда приезжают лечиться люди со всего мира. Особое внимание он уделяет лечению туберкулеза. – Это как она сейчас выглядит?

– Да. О вот какой мы хотим увидеть ее в ближайшем будущем. Тамара Лухверчик:

Это усадебный дом, парадная лестница. Вход был и с одной, и с другой стороны, потому что все парадные окна выходили, конечно же, на Неман. Здесь был чудный дендрапарк. Наркевич-Иодко со всего мира привозил уникальные растения. Одним из методов лечения была фитотерапия. Здесь был источник с минеральной водой.

Алеся Иванова:

А это ледовня, или, как принято у нас сегодня говорить, холодильник. На соседнем Немане нарезались куски льда и складывались сюда для хранения скоропортящихся продуктов – рыбы, куропаток и экзотических рябчиков. Работы по реставрации усадьбы ведутся с 2015 года. Кстати, принять участие в восстановлении исторического объекта может любой желающий. Ежегодно сюда приезжают волонтеры из Минска. Занимаются вырубкой кустарников, очищают территорию от мусора.