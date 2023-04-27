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«Беларусьфильм» начал съёмки блокбастера по роману Короткевича. Побывали на съёмочной площадке

27 апреля 2023 20:19
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Новости Беларуси. Свет, камера, мотор! «Беларусьфильм» приступил к съемкам новой картины. В первый день большая команда «фабрики грез» была замечена в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

О чем будет новый масштабный кинопроект – Ангелина Шигалева побывала на съемочной площадке.  

«Беларусьфильм» начал съёмки блокбастера по роману Короткевича. Побывали на съёмочной площадке-1

Сегодня Национальная библиотека превратилась в большую киноплощадку. Здесь начались съемки нового фильма под рабочим названием «Черный замок». Исторический блокбастер готовят по мотивам романа Владимира Короткевича.  

«Беларусьфильм» начал съёмки блокбастера по роману Короткевича. Побывали на съёмочной площадке-4

Владимир Карачевский, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:  
К этой идее мы давно подступались, рассматривали разные сценарии наших классиков, рассматривали, что может быть интересно, как может быть предложено зрителю. И в конце концов предложение Глеба Шпригова, нашего партнера, он же и автор сценария. В результате переговоров мы пришли к мнению, что этот проект действительно будет интересен зрителю, очень важен для нашей страны и имеет актуальность и сейчас.  

«Беларусьфильм» начал съёмки блокбастера по роману Короткевича. Побывали на съёмочной площадке-7

В центре сюжета молодой профессор Антон Космич, который неожиданным образом втянулся в водоворот детективно-мистических событий XVII века. Теперь ему предстоит разгадать тайну прошлых тысячелетий. Примечательно, что события фильма частично перенесены в нынешние реалии.  

«Беларусьфильм» начал съёмки блокбастера по роману Короткевича. Побывали на съёмочной площадке-10

Глеб Шпригов, автор сценария фильма «Черный замок»:  
Удалось, мне кажется, сделать версию, в которой те пять временных пластов, которые существуют в сценарии, сведены к двум. И один из них это наше время. Потому что мне показалось, что сама книга не стареет, она достаточно современная. И мне было интересно увидеть это в наших реалиях, с нашими героями, с молодыми людьми. И вторая задача то, что мы изначально хотели сделать кино для кинотеатрального проката, а это означает, что главная аудитория там от 12 до 35 лет. И, конечно, этим людям интересно смотреть про себя.  

«Беларусьфильм» начал съёмки блокбастера по роману Короткевича. Побывали на съёмочной площадке-13

На «Беларусьфильме» уже снимали картину по роману Короткевича. Исторический детектив вышел на экраны в 1984 году. Тогда все натурные съемки прошли за пределами страны. На этот раз снимать будут в Беларуси. Маршрут построен из трех десятков локаций. В кадре покажут многие архитектурные памятники: костел Святой Вероники в деревне Селище, усадьбу Чапских в Прилуках, Мирский замок.

Премьера фильма ожидается весной 2024 года.  

# Кино # Культура # Владимир Карачевский # Фотофакт

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