«Беларусьфильм» начал съёмки блокбастера по роману Короткевича. Побывали на съёмочной площадке

Новости Беларуси. Свет, камера, мотор! «Беларусьфильм» приступил к съемкам новой картины. В первый день большая команда «фабрики грез» была замечена в Национальной библиотеке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О чем будет новый масштабный кинопроект – Ангелина Шигалева побывала на съемочной площадке.

Сегодня Национальная библиотека превратилась в большую киноплощадку. Здесь начались съемки нового фильма под рабочим названием «Черный замок». Исторический блокбастер готовят по мотивам романа Владимира Короткевича.

Владимир Карачевский, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

К этой идее мы давно подступались, рассматривали разные сценарии наших классиков, рассматривали, что может быть интересно, как может быть предложено зрителю. И в конце концов предложение Глеба Шпригова, нашего партнера, он же и автор сценария. В результате переговоров мы пришли к мнению, что этот проект действительно будет интересен зрителю, очень важен для нашей страны и имеет актуальность и сейчас.

В центре сюжета молодой профессор Антон Космич, который неожиданным образом втянулся в водоворот детективно-мистических событий XVII века. Теперь ему предстоит разгадать тайну прошлых тысячелетий. Примечательно, что события фильма частично перенесены в нынешние реалии.

Глеб Шпригов, автор сценария фильма «Черный замок»:

Удалось, мне кажется, сделать версию, в которой те пять временных пластов, которые существуют в сценарии, сведены к двум. И один из них – это наше время. Потому что мне показалось, что сама книга не стареет, она достаточно современная. И мне было интересно увидеть это в наших реалиях, с нашими героями, с молодыми людьми. И вторая задача – то, что мы изначально хотели сделать кино для кинотеатрального проката, а это означает, что главная аудитория там от 12 до 35 лет. И, конечно, этим людям интересно смотреть про себя.