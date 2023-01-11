Стало известно, что знаменитая арка Летнего амфитеатра обновится. Какие новшества готовят?

Новости Беларуси. Готовь сани летом, а телегу зимой. Эту пословицу можно в полной мере отнести к организаторам международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Праздник пройдет традиционно в середине лета, но уже сейчас разрабатывается программа фестиваля, афиша, дизайн логотипа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Преобразятся к «Славянскому базару» и концертные площадки. Виктор Пралич подробнее.

Виктор Пралич, корреспондент:

Знаменитая арка Летнего амфитеатра уже давно стала символом «Славянского базара» и Витебска. Огромная металлическая конструкция была установлена в 1988 году. В 2007-м ее усовершенствовали. Очередной апгрейд запланирован к нынешнему фестивалю.

Выступить под сводами арки – мечта многих артистов. Еще больше зрителей за тысячи километров едут в этот зал окунуться в атмосферу фестиваля и, конечно же, сделать яркие фото на память на ее необъятном фоне. Теперь кадры будут еще ярче. К международному форуму искусств арка засияет множеством пикселей.

Станислав Красовский, заместитель генерального директора Центра культуры «Витебск»:

Было принято решение об установке современного 8-пиксельного светодиодного табло, которое даст возможность расширить применение арки, составить целостность видеоконтента в Летнем амфитеатре. Яркие цвета, которые будут на новом табло, динамичная смена изображений и текста создадут эффект вовлеченности зрителя, феерию праздника нашего города.

Преобразится к предстоящему летнему форуму и концертный зал «Витебск». Работы здесь начались еще осенью. Это вторая по значимости площадка фестиваля. Ее украсит большой экран и современная подсветка. Рядом благоустроят сквер с музыкальными скамейками. Полюбоваться видами можно будет с панорамных лифтов.