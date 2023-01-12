Актёры – обычные школьники. В Новополоцке снимают короткометражный фильм к юбилею города

Новости Беларуси. В Новополоцке дали старт проекту «Киноуроки в школах мира», во время которого будет снят короткометражный художественный фильм «Волшебники», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Картину посвятят 65-летию нефтеграда. По традиции киноиндустрии перед началом участники процесса символично разбили тарелку.

12 января съемки стартовали в первой школе города. По сценарию, здесь же и разворачивается главная линия сюжета. Ребята готовятся к празднованию Дня города. В библиотеке они находят сборник поэзии, который с собой привезли первостроители Новополоцка. А между страниц старое письмо.

Растроганным историей, главным героям Вите и Ульяне, удается найти автора и адресата. Примечательно, что актеры фильма – учащиеся новополоцких школ. Для каждого из них это дебют.

Вероника Седова, исполнительница главной роли:

Мне понравилось. Я вошла в роль.

Елена Дубровская, сценарист и режиссер фильма:

Мы говорим о прадедушках и прабабушках современных ребят, которые были первостроителями Новополоцка. И хотелось бы, чтобы они были продолжателями. Есть у нас такой логлайн (это как девиз фильма) – как дети говорят, наши дедушки построили вместе прекрасный город, чтобы мы сделали этот город самым лучшим.