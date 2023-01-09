Международный конкурс «Рождественские песни и колядки – 2023» пройдёт впервые. Кто может принять участие?
Всем, кто любит и умеет прославлять Христово Рождество, просто необходимо показать свои таланты в Международном конкурсе «Рождественские песни и колядки – 2023», который сейчас проводится в Беларуси. О подробностях его проведения рассказала гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Мария Шаплыко, председатель Братства в честь апостола Иоанна Богослова Свято-Духова кафедрального собора.
Юрий Царев, ведущий:
С Рождеством Христовым вас! Хотим попросить вас исполнить что-нибудь колядное.
Мария Шаплыко, председатель Братства в честь апостола Иоанна Богослова Свято-Духова кафедрального собора:
Обычно, когда приходят и колядуют, поют колядку. Я исполню первый куплет. Обычно эту колядку исполняют колядовщики, когда идут в гости к знакомым и не только знакомым людям. Они приветствуют хозяина дома, хозяйку. И после этой колядки идет рассказ, что они желают этому дому в наступившем году.
Юрий Царев:
Как у нас сейчас сохраняются традиции с колядками, песнопениями? Они передаются из уст в уста или есть целое наследие?
Есть целые сборники колядок и песен, которые когда-то передавались из уст в уста
Мария Шаплыко:
Есть целое наследие. Я по образованию филолог, и у нас в педагогическом университете, именно на филфаке, на протяжении многих лет проводились диалектические экспедиции, где записывали колядки, песни. Есть целые сборники колядок и песен, которые когда-то передавались из уст в уста. Сейчас их можно найти даже в интернете.
Ольга Войтенкова, ведущая:
А что касается самого конкурса, он в Беларуси проводится впервые или традиция была давно заложена?
Как зародилась идея провести конкурс рождественских песен?
Мария Шаплыко:
Именно как конкурс впервые. Но два года назад, в период пандемии, получилось так, что многие гости не смогли к нам приехать на рождественский концерт. И они предложили: давайте мы запишем видео. Мы разметили это в социальных сетях, и очень много было откликов. Откликнулись различные коллективы, индивидуальные исполнители – море участников. Они говорят: можно мы вам покажем? И мы предложили: давайте сделаем флешмоб рождественских песен и колядок. Флешмоб не подразумевает деление по номинациям. Думали, может, какой-то сюрприз подарить, потому что было много действительно талантливых ребят. Мы решили поделить по номинациям и в этом году вместе с Центром национального творчества детей и молодежи сделали такой конкурс.
Юрий Царев:
Была пандемия, люди присылали что-то записанное заранее. Думаю, что для многих участников это был в том числе и выход, потому что ехать куда-то, может, кто-то стесняется сделать какой-то перфоманс на сцене перед жюри. А когда сам, наедине с собой, с телефоном, камерой записал и послал. Как сейчас обстоит дело? Можно это сделать онлайн или нужно приезжать? Нужно петь одному или с хором, каким-то коллективом? Расскажите подробнее.
Мария Шаплыко:
Можно петь одному, можно с хором, коллективом. Совершенно по-разному. У нас даже есть в этом году инклюзивная номинация специально для людей с ограниченными возможностями. Они записывают видео и присылают нам. Выбирают номинацию, заполняют заявку, жюри отбирает лучшие работы. 21 января будет итоговый гала-концерт, где мы самых лучших, креативных пригласим выступить и вручим подарки.
Ольга Войтенкова:
Конкурс международный. Само понятие «колядки». Я соглашусь, что соседние славянские народы знают, что это такое. Какие страны еще задействованы, кто ваши участники?
Участвуют даже из Австралии и США. Рассказываем, как подать заявку
Мария Шаплыко:
Были ребята из Германии, Австралии и даже из Соединенных Штатов.
Ольга Войтенкова:
То есть у них тоже есть такое понятие?
Мария Шаплыко:
Да. Получается, что было очень много мигрантов в начале XX века. Традиция колядок зародилась в царской России давно. Они ее переняли. Молодежь в XXI веке с удовольствием общается, поет и участвует в нашем колядном конкурсе.
Юрий Царев:
Когда нужно присылать заявки? Можно ли это уже сделать? Я так понимаю, надо в электронном виде подаваться.
Мария Шаплыко:
Да, в электронном виде. До 13 января можно принять участие, отправить нам заявки на электронный адрес. Вся информация есть на нашем сайте.
Ольга Войтенкова:
Что будете оценивать? Важный критерий – это чистота исполнения, какая-то аутентичность или же яркость номера?
Мария Шаплыко:
Я бы сказала, все вместе.
Юрий Царев:
А если я хочу петь, но не очень умею?
Мария Шаплыко:
Можно попробовать. Может, вы не попадете на итоговый концерт, но это будет ваша прекрасная попытка. А в следующем году серьезно подготовиться и, если все будет хорошо, принять участие серьезно. Эти люди смогут попробовать. Возможно, наше жюри их выделит и они получат специальный приз. Все возможно.
Юрий Царев:
Рождественское чудо возможно! Мы уверены, что конкурс будет очень интересным.
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