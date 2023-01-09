Международный конкурс «Рождественские песни и колядки – 2023» пройдёт впервые. Кто может принять участие?

Всем, кто любит и умеет прославлять Христово Рождество, просто необходимо показать свои таланты в Международном конкурсе «Рождественские песни и колядки – 2023», который сейчас проводится в Беларуси. О подробностях его проведения рассказала гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Мария Шаплыко, председатель Братства в честь апостола Иоанна Богослова Свято-Духова кафедрального собора. Юрий Царев, ведущий:

С Рождеством Христовым вас! Хотим попросить вас исполнить что-нибудь колядное.

Мария Шаплыко, председатель Братства в честь апостола Иоанна Богослова Свято-Духова кафедрального собора:

Обычно, когда приходят и колядуют, поют колядку. Я исполню первый куплет. Обычно эту колядку исполняют колядовщики, когда идут в гости к знакомым и не только знакомым людям. Они приветствуют хозяина дома, хозяйку. И после этой колядки идет рассказ, что они желают этому дому в наступившем году. Юрий Царев:

Как у нас сейчас сохраняются традиции с колядками, песнопениями? Они передаются из уст в уста или есть целое наследие? Есть целые сборники колядок и песен, которые когда-то передавались из уст в уста

Мария Шаплыко:

Есть целое наследие. Я по образованию филолог, и у нас в педагогическом университете, именно на филфаке, на протяжении многих лет проводились диалектические экспедиции, где записывали колядки, песни. Есть целые сборники колядок и песен, которые когда-то передавались из уст в уста. Сейчас их можно найти даже в интернете. Ольга Войтенкова, ведущая:

А что касается самого конкурса, он в Беларуси проводится впервые или традиция была давно заложена? Как зародилась идея провести конкурс рождественских песен?

Мария Шаплыко:

Именно как конкурс впервые. Но два года назад, в период пандемии, получилось так, что многие гости не смогли к нам приехать на рождественский концерт. И они предложили: давайте мы запишем видео. Мы разметили это в социальных сетях, и очень много было откликов. Откликнулись различные коллективы, индивидуальные исполнители – море участников. Они говорят: можно мы вам покажем? И мы предложили: давайте сделаем флешмоб рождественских песен и колядок. Флешмоб не подразумевает деление по номинациям. Думали, может, какой-то сюрприз подарить, потому что было много действительно талантливых ребят. Мы решили поделить по номинациям и в этом году вместе с Центром национального творчества детей и молодежи сделали такой конкурс. Юрий Царев:

Была пандемия, люди присылали что-то записанное заранее. Думаю, что для многих участников это был в том числе и выход, потому что ехать куда-то, может, кто-то стесняется сделать какой-то перфоманс на сцене перед жюри. А когда сам, наедине с собой, с телефоном, камерой записал и послал. Как сейчас обстоит дело? Можно это сделать онлайн или нужно приезжать? Нужно петь одному или с хором, каким-то коллективом? Расскажите подробнее. Мария Шаплыко:

Можно петь одному, можно с хором, коллективом. Совершенно по-разному. У нас даже есть в этом году инклюзивная номинация специально для людей с ограниченными возможностями. Они записывают видео и присылают нам. Выбирают номинацию, заполняют заявку, жюри отбирает лучшие работы. 21 января будет итоговый гала-концерт, где мы самых лучших, креативных пригласим выступить и вручим подарки. Ольга Войтенкова:

Конкурс международный. Само понятие «колядки». Я соглашусь, что соседние славянские народы знают, что это такое. Какие страны еще задействованы, кто ваши участники? Участвуют даже из Австралии и США. Рассказываем, как подать заявку

Мария Шаплыко:

Были ребята из Германии, Австралии и даже из Соединенных Штатов. Ольга Войтенкова:

То есть у них тоже есть такое понятие? Мария Шаплыко:

Да. Получается, что было очень много мигрантов в начале XX века. Традиция колядок зародилась в царской России давно. Они ее переняли. Молодежь в XXI веке с удовольствием общается, поет и участвует в нашем колядном конкурсе. Юрий Царев:

Когда нужно присылать заявки? Можно ли это уже сделать? Я так понимаю, надо в электронном виде подаваться. Мария Шаплыко:

Да, в электронном виде. До 13 января можно принять участие, отправить нам заявки на электронный адрес. Вся информация есть на нашем сайте.