Культурное развитие Беларуси: чем запомнился 2012 год и что ожидать в 2013

Новости Беларуси. Культурные акценты расставили на неделе. Реализация госпрограммы «Замки Беларуси» будет приоритетом для Министерства культуры в 2013 году. Ведь это не только наше наследие, но и парадные ворота для туристов. Показателен в этом смысле Несвижский замок, который только с момента открытия после реконструкции посетили тысячи гостей. А это, разумеется, деньги. А еще в культурной сфере намерены зарабатывать за счет экспорта. Главные надежды в этом смысле – на отечественный кинематограф.

Национальная библиотека стала местом подведения культурных итогов 2012 года не случайно: страна жила в Год книги. «Читайте!» – призывали белорусов все 365 дней. За это время вышло в свет более 11 тысяч книг общим тиражом свыше 30 миллионов экземпляров. А это почти в три раза больше фондов самой Национальной библиотеки.

В главном книгохранилище, как и в других библиотеках страны, в 2012 году появились доселе недоступные уникальные экземпляры: теперь отпечатанные факсимиле – Виленский букварь, Евангелие Слуцкое и Полоцкое.

Словарь самой белорусской культуры пополнился новым термином – в Минске состоялась первая триеннале – выставка современного искусства, повторяющаяся каждые три года.

Но в летописи 2012 год, скорее, попадет принятием государственной программы по возрождению технологий изготовления Слуцких поясов. Их в музеях Беларуси сохранилось всего 11 экземпляров. Сегодня белорусские историки и дизайнеры работают над тем, чтобы восстановить оригинальный секрет ткачества и возродить бренд.

Александр Локотко, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук:

Этот уникальный пояс должен быть защищен государственным охранным знаком, что он выполнен в Слуцке, и там отпечатано, как это было раньше, «Сделано в граде Слуцке». Это сделает вещь уникальной.

Главным событием 2012 года бесспорно стало открытие после 11-летней реконструкции Несвижского замка. Объект ЮНЕСКО сдан в сроки и полностью. Бывшая резиденция Радзивиллов за полгода успела принять почти полмиллиона посетителей и первой в стране заработать полтора миллиона долларов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Светлана Гаврилова, заместитель начальника управления учреждений культуры и народного творчества Министерства культуры:

В Несвижском дворце сегодня у нас выставочный зал, который является лучшим не только в республике, но и, наверное, в близлежащих учреждениях музейных наших соседей.

Если уж мы выдержали все требования, которые были заложены нашими коллегами из музея Виктории и Альберта, это, знаете ли, своего рода знак качества. Это значит, что мы можем принимать все европейские выставки.

Несвижский дворец – лишь первый выполненный пункт государственной программы «Замки Беларуси». В ней – 38 объектов. В 2012 году работы велись на 19. На их реставрацию из республиканского бюджета были выделены почти три миллиарда рублей. В этом году программа и вовсе станет приоритетной для Министерства культуры.

Светлана Гаврилова, заместитель начальника управления учреждений культуры и народного творчества Министерства культуры:

Мы сегодня – страна замков. Когда они будут возрождены, мы будем гордиться тем, что наши иностранные гости будут приезжать и видеть, что в Беларуси есть тоже такие замечательные объекты, возрожденные. Это туристические маршруты, это, опять же, инфраструктура, это, опять же, деньги в наше дальнейшее развитие.

Правда, возродить смогут далеко не все замки. Например, Гольшаны и Крево пока планируется законсервировать, но даже руины при грамотном менеджменте могут приносить солидный доход, считают в Министерстве культуры. Главное – правильно расставить акценты и упомянуть, например, что именно Беларусь дала чехам, венграм и полякам знаменитую ягеллонскую ветвь королей.

Анатолий Бутевич, заместитель председателя Республиканского общественного совета по делам культуры и искусства при Совете министров Республики Беларусь:

Канешне, мы павінны яшчэ навучыцца, у добрым сэнсе, і ствараць турыстычныя брэнды. Той жа Гальшанскій замак. Канешне, гэта сядзіба, месца Соф’і Гальшанскай, проста калі мы гаворым. Іншая справа, калі мы гаворым «каралевы Соф’і Гальшанскай». Альбо калі сказаць «паехалі ў Гродна». Для некага Гродна штосьці гаворыць, але для большасці, можа, і не. Калі мы скажам «паехалі наведаем каралеўскі горад Гродна» – зусім іншы аспект.

Из того, что уже удалось восстановить, – театры страны. Госпрограмма по их реконструкции и модернизации завершится в 2013 году. Национальный академический театр имени Янки Купалы уже в предвкушении открытия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Праграма адраджэння і рэстаўрацыі тэатраў, якая была прынята трохі раней, як раз у гэтым годзе павінна быць поўнасцю завершана. Ужо часткова сдан тэатр Янкі Купалы, у Гародні адкрыўся лялечны тэатр, зараз на падыходзе ўсе астатнія тэатры, у тым ліку ў Мінску. Будзем спраўляць наваселле.

После такого обновления министр поставил задачу перед театрами увеличить собственные доходы и обновить репертуар, в том числе за свои средства.

О том, что задача вполне выполнима, говорят цифры: в 2012 году театры Беларуси посетило 2 миллиона человек. Да и билеты в театр сегодня не достать. Заходим на сайт он-лайн продажи и пытаемся купить билет на первый попавшийся спектакль. Однако тут же выдают информацию о том, что билеты распроданы. Даже самые дорогие – по 700 тысяч.

«Билеты распроданы» встречалось на Интернет-страничках многих театров и постановок. Как оказалось, не всегда можно приобрести билетик и в кассах реальных.

Респонденты:

Например, в эти выходные иду в оперный на «Лебединое озеро». Купила билеты в октябре. Невозможно было купить. Это были последние билеты.

Второй раз в Минске, впервые решил пойти в театр, но, к сожалению, билетов, как видите, нет.

Иногда за месяц приходится покупать. Иногда намного раньше.

Театры, мне кажется, в Минске очень востребованы, их очень много. И совершенно разные репертуары они, в общем-то, представляют.

Залы всегда полные. Так что, думаю, вполне востребованы. Как и кино, в принципе, цирк и тому подобное.

Приоритетной в 2013 году станет также разработка кодекса «О культуре». Документ затронет все направления деятельности: от охраны историко-культурного наследия до работы сельских домов культуры. И заменит сотни правовых актов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Елена Вешторт, начальник юридического отдела Министерства культуры:

Семь законов Республики Беларусь, несколько десятков актов Президента Республики Беларусь, около 100 Правительства Республики Беларусь и более 200 Министерства культуры. И надо сказать, что столько же актов и на местном уровне принято. Поэтому, естественно, разобраться в таком массиве, наверное, не очень просто.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Прэзідэнт ухваліў канцэпцыю кодэкса «Аб культуры». Ён павінен спрасціць, сістэматызаваць усе нашы законатворчыя, норматворчыя акты. І зараз мы падыйшлі да таго, как ствараць ужо непасрэдна гэты кодэкс.

Создание кодекса говорит об устойчивости развития культуры в целом и ее законов в частности. Курс определен, координаты известны. Теперь важно не сбиться с пути.