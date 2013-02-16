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Факсимильные издания книжных шедевров средневековой духовной культуры Беларуси представили в Гродно

16 февраля 2013 13:21
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Новости Беларуси. В Гродно впервые представили факсимильные издания книжных шедевров средневековой духовной культуры Беларуси. Горожане смогли увидеть Полоцкое и Слуцкое Евангелии, а так же «Житие Ефросиньи Полоцкой» XII века. Оригиналы этих книг находятся за границей. Возвращение святынь на Родину стало возможно благодаря современным технологиям. Они оцифрованы и переданы в Беларусь в электронном виде.

Всего выпущено несколько десятков факсимильных изданий. Они переданы служителям церкви, библиотекам и доступны для частных коллекций. Образцы, представленные в Гродно, пополнят книжные фонды областной библиотеки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Романчук, научный сотрудник Института теологии Белорусского государственного университета:
Текст полоцкого Евангелия – это уникальный памятник белорусской письменности XII века. По преданию, оно было составлено самой Ефросиньей Полоцкой. Большая часть его текста находится в России. Текст был электронным способом передан в Беларусь. И вместе с Академией наук Беларуси и нашим издательством был воссоздан полностью имеющийся текст Евангелия.

# Культура # Выставки # Религиозные книги # Фотофакт # БГУ # Татьяна Романчук

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