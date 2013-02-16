Выставка-ярмарка «HandMade» открылась в Национальном историческом музее

Новости Беларуси. Виртуозы рукоделия приглашают минчан в импровизированные творческие мастерские. В Национальном историческом музее 16 февраля открылась выставка-ярмарка «Hand Made». Мыловарение, скрап-букинг, валяние, флористика, необычные фигурки из воска и интерьерная игрушка. В преддверии Дня защитников Отечества и Международного женского дня более сорока фэшн-мастеров расскажут о творческих ноу-хау на мастер-классах и представят свои лучшие работы.

Уникальные флористические букеты этого стенда сегодня никого не оставили равнодушным. Мастер Дарья Горбач вспоминает: о модном нынче хобби узнала случайно. Теперь в ее руках «расцветают» даже кофейные композиции. Правда, времени на такую красоту уходит немало.

Дарья Горбач, участница выставки:

Композиция, конечно, стоит очень большого труда. То есть затрачено на нее много энергии, много часов работы.

А вот мастер Екатерина Чулакова уверена: ее любимый материал (шерсть) послушным будет и в руках новичка. Убедилась в этом девушка на собственном опыте: даже первая в творческой карьере сумка получилась. Сегодня мастер пришла уже к собственным дизайнерским находкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Чулакова, участница выставки:

Все работы сделаны вручную. В некоторых работах присутствуют другие материалы, например, натуральный шелк и натуральный лен.

Более 40 творческих мастерских и фэшн-умельцев со всей Беларуси. Скрабукинг и керамика, работа с кожей и креативное вязание. Похожий творческий «флеш-моб» проходил в Беларуси два года назад. Но кто бы мог подумать, что виртуальное объединение ремесленников в Интернете настолько быстро перерастет в такую масштабную ярмарку.

Новомир Кудинов, организатор выставки:

Суть самого мероприятия – чтобы люди могли прийти, посмотреть, попробовать что-то сделать, потому что постоянно проходят ознакомительные мастер-классы, и понять, что ручная работа не есть нечто запредельное.

Разнообразие стилей и направлений. Совсем рядом с творческими ноу-хау, казалось бы, утраченные сегодня техники.

Галина Хартон, участница выставки:

Мастер час за часом, пошагово. Сначала идет гладь, потом он накладывает сеточку и пошагово вырезает ткань, на которую наносит узор.

Для одних «героев сегодняшнего дня» такие импровизированные ярмарки стали привычными, для других – это пусть и первые, но уверенные шаги.

Лариса Парахневич, участница выставки:

Второй год я занимаюсь, хотя творчеством любила заниматься с детства, то есть всегда шила, вышивала, вязала.

Главная «фишка» выставки – демонстрационные мастер-классы. Чем не возможность хоть на несколько минут присоединиться к творческому «буму» и узнать все секреты виртуозов? Например, сегодня техника валяния словно на ладони.

Наталья Перепадя, участница выставки:

Самый главный инструмент валяния – это руки. И у каждого свой рецепт, своя последовательность.

Посетители выставки:

Очень приятное впечатление. Молодцы, конечно, кто занимается этим. Только можно порадоваться, что так много у нас творческих людей.

Я первый раз на такого рода выставке в Беларуси. Наверное, вообще в принципе. Очень здорово, что можно это все еще приобрести.

В планах организаторов совсем скоро делать такие выставки «выездными» и проводить их еще и в областных центрах. А вот заглянуть в минские творческие мастерские все желающие смогут еще и 17 февраля.