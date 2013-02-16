Фестиваль снежно-ледовых скульптур открылся в Минском ботаническом саду

Новости Беларуси. Сказочные персонажи изо льда и снега встречали 16 февраля посетителей ботанического сада в Минске. Здесь открылся фестиваль снежно-ледовых скульптур. Замерзшие глыбы превратили в настоящие произведения искусства. Авторы надеются, что они простоят до начала весны.

Медведь Умка – персонаж популярный. Сфотографироваться с огромным ледяным зверем желающих много. Рядом с шедевром – его хрупкие авторы. Это студентки второго курса.

Вероника, Рипсиме и Татьяна учатся в колледже искусств. На ледяном фестивале второй раз. Надеются, что и в этом году их фантазии не оставят равнодушными гостей ботанического сада. Свои шедевры мастера-профессионалы готовили в течение двух дней. В итоге превратили глыбы льда в произведения искусства.

Рипсиме Геборкиян, участница фестиваля:

Мы вспомнили старый советский мультик про Умку.

А наверху солнышко. Несмотря на то, что у нас зима, мы готовимся к весне.

Татьяна Локтик, участница фестиваля:

В первый день, когда мы работали, была плюсовая температура, снег хорошо лепился, поэтому мы смогли набрать сверху массу, которой нам не хватало. Во второй день пришлось уже с водой работать, а это уже немного сложнее.

Здесь же можно прогуляться по главной аллее выставки, которая превратилась в ледяную сказку. Любимых с детства героев узнают сразу. Здесь и Пегас, и мальчик-с-пальчик, и золотая рыбка. За приглянувшуюся скульптуру предлагают отдать свой голос.

Художественная работа в минусовую температуру потребовала большого терпения. Авторы надеются, что скульптуры простоят до начала весны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетители выставки:

Идея очень интересная. Мы такого никогда не видели. Первый раз на таком шоу. Надеемся, что у нас сегодня будет хорошее настроение. Спасибо скульпторам.

Мне кажется, что самая лучшая скульптура – это четвертая. Она разукрашенная, красивая, золотистая. И самая известная сказка.

И на катке лед дарит всем удовольствие. В выходные здесь многолюдно. Резвятся и взрослые, и дети. Владику всего 3,5, но первые шаги на коньках он уже сделал.

Минчане:

Зимний вид спорта. Очень весело, бодрит. Каждые выходные ходим. Очень нравится. Вот и ребенка решили научить.

Мы с сыном неоднократно приходим на каток. Я смотрю, он занимается. Первые хорошие навыки уже появились, держится.

Я просто обожаю кататься на коньках.

Раньше мы с супругой ходили чаще, но поскольку маленький ребенок, в этом сезоне мы выбрались первый раз. Ради нее. Сегодня мы планируем первый раз стать на коньки.

И на лыжне сегодня не только спортсмены. Профессионалы задают темп, но прокатиться по спускам с ветерком или не спеша пройтись на лыжах, каждый решает сам – цели-то у всех разные. Кто-то форму поддерживает, кто-то настроение поднимает, а кто-то и к спартакиаде готовиться. Лыжные состязания укрепляют корпоративный дух.

Минчане:

Подготовка трассы отличная, сегодня лыжи просто бегут. Держания, конечно, никакого, но на скорость это, конечно, влияет.

Постоянно здесь бегаю. Здесь она освещена до двух часов ночи. Одни машины приезжают, другие уезжают. Практически весь город занимается спортом.