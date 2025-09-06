Фестиваль национальных культур стартовал в Минске – завершится форум уже в Гродно

Вокруг света не выезжая из Минска. В столице стартовал 15-й Фестиваль национальных культур. Один из самых красочных и масштабных культурных форумов страны в этом сезоне собрал представителей почти 30 диаспор, для которых Беларусь стала родным домом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости праздника могут попробовать на вкус национальные блюда, поучаствовать в мастер-классах, примерить национальные костюмы и насладиться аутентичными музыкальными номерами. География участников год от года растет: в этом сезоне впервые присоединились представители Индии. Особое звучание фестиваль приобретает в условиях современной геополитической обстановки, в очередной раз подчеркивая приверженность Беларуси миролюбивой политике и курсу на созидание.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

В нашей стране проживают представители более 130 национальностей, и каждый из них чувствует себя комфортно. Потому что политика нашего государства и города Минска как раз и заключается в том, чтобы дружить, объединять народы, культуры и демонстрировать эту культуру нашим жителям. Вот сегодня такая уникальная возможность у минчан и гостей столицы ознакомиться с особенностями национальных культур. Это замечательное событие, которое демонстрирует в очередной раз стремление белорусов к дружбе, единению, взаимодействию с представителями различных культур и национальностей.