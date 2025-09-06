Победители и призёры конкурса юных чтецов получили награды на главной сцене Дня письменности в Лиде

В Лиде продолжаются торжества в честь Дня белорусской письменности. Впервые на главной сцене праздника выступили победители и призеры республиканского конкурса юных чтецов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Лиде продолжаются торжества в честь Дня белорусской письменности. Впервые на главной сцене праздника выступили победители и призеры республиканского конкурса юных чтецов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гала-концерт «Живая классика» стал одним из самых эмоциональных и трогательных событий дня. В 2025 году проект посвящен 80-летию Великой Победы, поэтому ребята читали произведения о войне. Творческие соревнования прошли уже в девятый раз. Всего в пяти этапах конкурса приняли участие более 20 тысяч школьников. Лучшие чтецы из разных уголков Беларуси 6 сентября получили награды.
София Маркутова, финалистка республиканского конкурса юных чтецов «Живая Классика»:
Стихотворение «Бульбінка і вінаград» выбрала, потому что я люблю бульбу.
София Мухина, финалистка республиканского конкурса юных чтецов «Живая Классика»:
Выступаю от Бобруйска, Короткевич мой любимый писатель, поэтому я сразу голосовала за него. И все удачно сложилось. Читать радостно и легко.
Полина Князева, финалистка республиканского конкурса юных чтецов «Живая Классика»:
Приехала из Минска, читала стихотворение Максима Танка «Бой над Березиной». Выбирала его долго, готовилась тоже очень долго. Это огромная возможность не только развивать свой талант и что-то большее, но и возможность показать себя на сцене.
Финал республиканского конкурса юных чтецов состоялся в конце августа. Телеверсию заключительной части проекта смотрите 7 сентября на нашем телеканале в 17:00. СТВ – один из организаторов этого творческого состязания.
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