Прямой эфир

Победители и призёры конкурса юных чтецов получили награды на главной сцене Дня письменности в Лиде

06 сентября 2025 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Лиде продолжаются торжества в честь Дня белорусской письменности. Впервые на главной сцене праздника выступили победители и призеры республиканского конкурса юных чтецов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победители и призёры конкурса юных чтецов получили награды на главной сцене Дня письменности в Лиде-2

Гала-концерт «Живая классика» стал одним из самых эмоциональных и трогательных событий дня. В 2025 году проект посвящен 80-летию Великой Победы, поэтому ребята читали произведения о войне. Творческие соревнования прошли уже в девятый раз. Всего в пяти этапах конкурса приняли участие более 20 тысяч школьников. Лучшие чтецы из разных уголков Беларуси 6 сентября получили награды.

Победители и призёры конкурса юных чтецов получили награды на главной сцене Дня письменности в Лиде-4

София Маркутова, финалистка республиканского конкурса юных чтецов «Живая Классика»:
Стихотворение «Бульбінка і вінаград» выбрала, потому что я люблю бульбу. 

Победители и призёры конкурса юных чтецов получили награды на главной сцене Дня письменности в Лиде-6

София Мухина, финалистка республиканского конкурса юных чтецов «Живая Классика»:
Выступаю от Бобруйска, Короткевич мой любимый писатель, поэтому я сразу голосовала за него. И все удачно сложилось. Читать радостно и легко. 

Полина Князева, финалистка республиканского конкурса юных чтецов «Живая Классика»:
Приехала из Минска, читала стихотворение Максима Танка «Бой над Березиной». Выбирала его долго, готовилась тоже очень долго. Это огромная возможность не только развивать свой талант и что-то большее, но и возможность показать себя на сцене. 

Победители и призёры конкурса юных чтецов получили награды на главной сцене Дня письменности в Лиде-8

Финал республиканского конкурса юных чтецов состоялся в конце августа. Телеверсию заключительной части проекта смотрите 7 сентября на нашем телеканале в 17:00. СТВ – один из организаторов этого творческого состязания.

Масштабны фестываль кнігі і прэсы – што адбываецца ў Лідзе? Паказваем!

# Конкурс # День белорусской письменности

Другие новости рубрики

Все новости
Фестиваль национальных культур стартовал в Минске – завершится форум уже в Гродно
06 сентября 2025 14:10

Фестиваль национальных культур стартовал в Минске – завершится форум уже в Гродно

Молодёжный форум Союзного государства собрал более 100 участников в Могилёве
06 сентября 2025 13:50

Молодёжный форум Союзного государства собрал более 100 участников в Могилёве

Около 700 курсантов Военной академии приняли присягу
06 сентября 2025 10:40

Около 700 курсантов Военной академии приняли присягу