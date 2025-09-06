Победители и призёры конкурса юных чтецов получили награды на главной сцене Дня письменности в Лиде

В Лиде продолжаются торжества в честь Дня белорусской письменности. Впервые на главной сцене праздника выступили победители и призеры республиканского конкурса юных чтецов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гала-концерт «Живая классика» стал одним из самых эмоциональных и трогательных событий дня. В 2025 году проект посвящен 80-летию Великой Победы, поэтому ребята читали произведения о войне. Творческие соревнования прошли уже в девятый раз. Всего в пяти этапах конкурса приняли участие более 20 тысяч школьников. Лучшие чтецы из разных уголков Беларуси 6 сентября получили награды.

София Мухина, финалистка республиканского конкурса юных чтецов «Живая Классика»:

Выступаю от Бобруйска, Короткевич мой любимый писатель, поэтому я сразу голосовала за него. И все удачно сложилось. Читать радостно и легко.

Полина Князева, финалистка республиканского конкурса юных чтецов «Живая Классика»:

Приехала из Минска, читала стихотворение Максима Танка «Бой над Березиной». Выбирала его долго, готовилась тоже очень долго. Это огромная возможность не только развивать свой талант и что-то большее, но и возможность показать себя на сцене.