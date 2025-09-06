Масштабны фестываль кнігі і прэсы – што адбываецца ў Лідзе? Паказваем
Ліда прымае 32-гі Дзень беларускага пісьменства! Ён будзе адзначацца на працягу гэтых выхадных. Безліч мерапрыемстваў будзе прымеркавана да 80-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне, Году добраўпарадкавання і 500-годдзю з моманту выдання першай беларускай друкаванай кнігі – «Апостала» Францыска Скарыны.
У Лідзе працуе наша здымачная група. Што цяпер адбываецца ў сталіцы Дня беларускага пісьменства?
Галіна Буро, карэспандэнт:
Чытаюць усё! Сёння Ліда ператварылася ў адну вялікую бібліятэку пад адкрытым небам. На кожным кроку выставы, прэзентацыі, літаратурныя гасціныя і пах свежааддрукаваных кніг. А кіруе балем яго вялікасць слова – наша роднае.
Ліда піша свой раздзел у летапісе святкавання Дня беларускага пісьменства. Замест прадмовы – маштабны фестываль кнігі і прэсы. Сёлета галоўная ўвага рэгіёнам. Кожная з абласцей прэзентуе унікальны літаратурны патэнцыял і кніжныя навінкі. Іх аўтары – героі дня. Больш як сотня чалавек ад Саюза пісьменнікаў. Атрымаць аўтограф любімага аўтара ці даведацца пра новыя імёны ў беларускай літаратуры – тут можна і трэба.
Валянціна Драбышэўская, член Саюза пісьменнікаў Беларусі:
Так приятно, когда загораются глаза у ребят, когда они берут книгу, именно бумажную книгу, ведь мы же понимаем, что сегодня дети больше находятся в гаджетах, и потом делятся своими впечатлениями. Для меня как для писателя это самое важное в моей писательской жизни.
Хто сёлета стане лаўрэатам нацыянальнай літаратурнай прэміі, пакуль інтрыга. Імёны пераможцаў аб'явяць падчас афіцыйнай цырымоніі адкрыцця 32-га дня Беларускага пісьменства. Яна пачнецца а васьмой гадзіне вечара. А пакуль гасцям прапануюць прагуляцца па маршруце свята. Тут ёсць што паглядзець і нават паспрабаваць літаратуру на смак. Бо друкаванае слова – гэта яшчэ і рэцэпты нацыянальнай кухні.
Падрабязнасці ў відэа.