Актриса Купаловского Ольга Нефёдова: люди уже пишут, звонят, приходят в кассы. Говорят: дайте нам, пожалуйста, «Павлинку»
Новости Беларуси. Прежняя труппа Купаловского оказалась в эпицентре внутриполитического кризиса и фактически распалась, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Но в театре все же остались преданные искусству артисты. К ним добавили молодых и амбициозных актеров, студентов Института культуры и Академии искусств. И перед нами пусть новая, но все же труппа Купаловского театра.
На неделе с актерами встретился Президент. Говорили эмоционально и откровенно. Говорили о творчестве: будут совершенно новые спектакли, будут и известные, полюбившиеся всем постановки. Та же «Павлинка», но с новым видением и новой актрисой. Говорили о финансах: государство, конечно же, поддержит, но и труппа должна подумать, как работать с внебюджетом.
Алена Сырова, корреспондент:
Что касается финансов, Александр Лукашенко сам завел эту тему. С арендным жильем актерам помогут – это точно. Кроме того, глава государства рассказал, что из бюджета будут выделять театру столько денег, сколько он заработал. Да, пока трудные времена, это решение выглядит жестковатым, но, выходит, Александр Лукашенко в успехе обновленной труппы не сомневается? Это стимул, ведь когда путь непрост, важно, чтобы в тебя верили.
Ольга Нефедова, актриса:
Люди уже пишут, звонят, приходят в кассы. Простые люди. Говорят: когда? Дайте нам… Мы устали от всего этого, дайте нам, пожалуйста, «Павлинку». Мы знаем это. Просто и нам ребята, женщины пожилые, кассиры говорят о том, что давайте, мы готовы. Люди идут, спрашивают.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы сейчас такую рекламу сделаем, будут очереди стоять. А раз люди пошли… Не жалко поддержать тех, кто делает счастье для людей.