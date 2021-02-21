Актриса Купаловского Ольга Нефёдова: люди уже пишут, звонят, приходят в кассы. Говорят: дайте нам, пожалуйста, «Павлинку»

Новости Беларуси. Прежняя труппа Купаловского оказалась в эпицентре внутриполитического кризиса и фактически распалась, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Но в театре все же остались преданные искусству артисты. К ним добавили молодых и амбициозных актеров, студентов Института культуры и Академии искусств. И перед нами пусть новая, но все же труппа Купаловского театра.

На неделе с актерами встретился Президент. Говорили эмоционально и откровенно. Говорили о творчестве: будут совершенно новые спектакли, будут и известные, полюбившиеся всем постановки. Та же «Павлинка», но с новым видением и новой актрисой. Говорили о финансах: государство, конечно же, поддержит, но и труппа должна подумать, как работать с внебюджетом.