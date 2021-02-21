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Корреспондент СТВ о ситуации в Купаловском театре: «Своими силами пытаются собрать воедино то, что нам дорого»

21 февраля 2021 17:54
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Новости Беларуси. Прежняя труппа Купаловского оказалась в эпицентре внутриполитического кризиса и фактически распалась, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
На неделе с актерами Купаловского встретился Президент. Говорили эмоционально и откровенно. Говорили о творчестве: будут совершенно новые спектакли, будут и известные, полюбившиеся всем постановки. Та же «Павлинка», но с новым видением и новой актрисой. Говорили о финансах: государство, конечно же, поддержит, но и труппа должна подумать, как работать с внебюджетом. Проговаривали схему, которая уже апробирована в спорте: сколько заработали сами, столько в новом сезоне добавит к этой сумме государство.

Корреспондент СТВ о ситуации в Купаловском театре: «Своими силами пытаются собрать воедино то, что нам дорого»-1

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Так все-таки театру быть или... Гамлетовским вопросом на неделе задалась корреспондент и преданный зритель Купаловского Алена Сырова.

Корреспондент СТВ о ситуации в Купаловском театре: «Своими силами пытаются собрать воедино то, что нам дорого»-4

Алена Сырова, корреспондент:
В Купаловский билетов нет. И не из-за того, что их распродали, как это было раньше, а просто потому, что нет спектаклей. В это трудно поверить, но театр, любимый зрителем, мной в том числе, свой 101-й сезон так и не открыл. Все из-за августовских событий. Помните, тогда большая часть труппы, несмотря на то, что их никто не выгонял (напротив – просили остаться), приняла решение уволиться по политическим причинам?

В итоге и те, кто ушел, и те, кто принял иное решение, и зрители – все мы потеряли очень много и практически лишились национального достояния. Но все же в Купаловском театре остались те, кто с этим не готов смириться. Шаг за шагом, постепенно, своими силами пытаются собрать воедино то, что нам дорого. Главный вопрос: получится ли?

Корреспондент СТВ о ситуации в Купаловском театре: «Своими силами пытаются собрать воедино то, что нам дорого»-7

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# Театр # общество # Александр Лукашенко # Евгений Поболовец # Алена Сырова # Фотофакт

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