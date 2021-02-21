Новая Павлинка Купаловского Анастасия Воронкова: «И страшно, и волнительно. Ну а как по-другому?»
Новости Беларуси. Прежняя труппа Купаловского оказалась в эпицентре внутриполитического кризиса и фактически распалась, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Но в театре все же остались артисты, настоящие мастодонты. К ним добавили молодых и амбициозных актеров, студентов Института культуры и Академии искусств. И перед нами пусть новая, но все же труппа Купаловского театра.
Нельзя сказать, что театр начинают с нуля. База есть, прежде всего техническое оснащение (несколько лет назад под личным контролем Президента главную сцену страны привели в надлежащее состояние), и это уже немало.
Алена Сырова, корреспондент:
Но, конечно, стены без людей ничто. И здесь есть те, кто, несмотря на давление, не поддался эффекту толпы, а остался в Купаловском или вовсе пришел, чтобы делать дело. Как, например, новая Павлинка Анастасия Воронкова. Да, она прекрасно понимает, что ее будут сравнивать с предшественницами. Но ведь это неизбежно.
Анастасия Воронкова, исполнительница роли Павлинки:
Справиться с такой ответственностью, конечно, и страшно, и волнительно. Ну а как по-другому? Кто-то уходит, кто-то приходит – приходят же новые. Я не думаю, что дух театра исчез и что-то совсем уже не то.