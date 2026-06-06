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Новости по тегу #Игорь Иванов

Необычные силуэты и смелые фактуры. Показываем самое интересное с финала «Мельницы моды»
06 июня 2026 10:25

Необычные силуэты и смелые фактуры. Показываем самое интересное с финала «Мельницы моды»

Мировая тенденция – о технологиях в работе дизайнеров поговорили с организатором «Мельницы моды»
25 февраля 2026 13:59

Мировая тенденция – о технологиях в работе дизайнеров поговорили с организатором «Мельницы моды»

В Витебске спустили на воду новый теплоход
06 июля 2025 08:03

В Витебске спустили на воду новый теплоход

«Мельница моды» – чем удивили участники фестиваля в 2025 году, рассказал руководитель проекта
07 июня 2025 14:08

«Мельница моды» – чем удивили участники фестиваля в 2025 году, рассказал руководитель проекта

Технические новинки и вдохновение. Рассказываем о дизайнерских решениях обувной компании «Марко»
20 июня 2024 09:47

Технические новинки и вдохновение. Рассказываем о дизайнерских решениях обувной компании «Марко»

«Будем служить Родине». Ритуал торжественного обещания провели в лицее МВД
28 октября 2022 14:02

«Будем служить Родине». Ритуал торжественного обещания провели в лицее МВД

Меньше века назад зерно ещё мололи в мельницах. Какова история этих приспособлений в Беларуси?
27 мая 2022 18:28

Меньше века назад зерно ещё мололи в мельницах. Какова история этих приспособлений в Беларуси?

«Господи, хоть бы мне туда не посмотреть». Священник о том, надо ли завешивать зеркала, когда кто-то умирает
26 августа 2021 15:23

«Господи, хоть бы мне туда не посмотреть». Священник о том, надо ли завешивать зеркала, когда кто-то умирает

Аниме на платках, съёмные рукава и косы. Изучили фешн-тенденции на «Мельнице моды – 2020»
05 июля 2020 19:48

Аниме на платках, съёмные рукава и косы. Изучили фешн-тенденции на «Мельнице моды – 2020»

«Шанс проявить себя». В Минске проходит «Мельница моды – 2019»
16 мая 2019 17:52

«Шанс проявить себя». В Минске проходит «Мельница моды – 2019»

Из 400 участников в финал «Мельницы моды – 2018» вышли порядка 100 дизайнеров
14 мая 2018 19:47

Из 400 участников в финал «Мельницы моды – 2018» вышли порядка 100 дизайнеров

«Мельница моды – 2018». Какие мероприятия запланированы
14 мая 2018 07:50

«Мельница моды – 2018». Какие мероприятия запланированы