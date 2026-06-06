Новости по тегу #Игорь Иванов

Это событие собирает самых талантливых молодых дизайнеров со всей Беларуси. Но для участников это не просто конкурс, а первый большой шаг в мире моды.
Форум стал пространством для обмена идеями о том, как современные технологии меняют жизнь дизайнеров. Эксперты показали, насколько эффективно искусственный интеллект может быть использован на всех этапах создания модной коллекции – от эскиза до финального представления.
У экипажа ответственная миссия: следить за судоходной обстановкой, регулярно измерять глубину, чистить фарватер и обслуживать навигационные знаки на реке.
«Ежегодно мы нашим участникам задаем тему, направление, в этом году лейтмотив – «Мода – язык традиций и инноваций».
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