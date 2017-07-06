Гоша Куценко: «Я человек того кино, которое ещё будет впереди»

Гоша Куценко, актёр, режиссёр, певец, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

У Вас есть, допустим, «Любовь-морковь», есть «Антикиллер», «Параграф-78». И, при этом, у Вас есть, допустим, фильм, который меня потряс – «Со мною вот что происходит». И мне, почему-то, показалось, что, как бы, может быть, Юрий Георгиевич Куценко – больше человек из «Со мною вот что происходит», чем, допустим, естественно, «Антикиллер».

Гоша Куценко, актёр, режиссёр, певец, заслуженный артист Российской Федерации:

Я так не скажу. Я, вообще, другой человек. Я, наверное, человек того кино, которое ещё будет впереди.

Я люблю так же «Любовь-морковь», как своего менеджера из «Со мною вот что происходит».

Но «Со мною вот что происходит» я люблю побольше, потому что мы писали это с Виктором. И я – автор.

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