Куценко о Высоцком: «Он был самый гениальный шалопай на Земле. И это – мой великий кумир»

Гоша Куценко, актёр, режиссёр, певец, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Гоша Куценко, актёр, режиссёр, певец, заслуженный артист Российской Федерации:

Мне уже 50. Я играл шалопаев очень часто. У меня так случалось в жизни, что мне не доводилось играть никаких особо классических ролей, хотя, мой карандашик заточен, как раз, под них. И, возможно, это когда-то и сработает.

Я, всё-таки, школа-студия МХАТ, и я вырос на Чехове, Достоевском.

Дон Джованни – это, в общем-то, персонаж такой, фактически, классический.

Гоша Куценко:

Но он – шалопай абсолютно.

Да, это – не Дон Жуан, которого мы все видели в кино. Высоцкого, допустим.

Гоша Куценко:

Владимир Семёнович, поверьте мне, тоже был – не шалопай, но он был, мега-шалопай, он был самый гениальный шалопай, наверное, на Земле. И это – мой великий кумир. Но он играл текст Пушкина. Здесь – пьеса американского автора, с самым американским шалопаем. Она написана, кстати, достаточно очень грубо.

Эта пьеса – она грубая.

Там очень часто встречаются, в оригинальном тексте, и ругательства, и в этом, как бы, и её прелесть, и секрет того, что она очень успешна, состоялась, она игралась какое-то время там – в том, что это был такой осовремененный, с современной речью Дон Джованни. Это – такой ликбез Дон Гуанов был для американцев. Но Виктор Шамиров, когда ставил этот спектакль, он его адаптировал. И он сделал свой собственный перевод, и он его перевёл такой высокой прозой.