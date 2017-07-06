Гоша Куценко об отце: «Он шутил со мной очень жёстко – отправил меня служить в армию»

Гоша Куценко, актёр, режиссёр, певец, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Обычно человек с чувством юмора, с актёрством, всё-таки, за кем-то подсматривает, это откуда-то берётся. У Вас смешно было дома?

Гоша Куценко, актёр, режиссёр, певец, заслуженный артист Российской Федерации:

Папа. Папа был достаточно смешливым человеком. Он мог пошутить и «чёрный» юмор был ему не чужд. Наверное, в отца, в этом смысле.

А как он мог с сыном пошутить «по-чёрному»?

Гоша Куценко:

Он шутил со мной очень жёстко. Он отправил меня служить в армию.

Ничего себе шутка.

Гоша Куценко:

В такую нормальную армию. Он был человек с юмором, я теперь это понимаю. И он, не имея отношения к этой профессии, всё время пытался шутить. И делал это, может, неловко.

Благодаря его шутке, кстати, я поступил в театральное.

Если бы не он, я думаю, я не поступил бы. У меня был украинский говор, я не выговаривал букву «р», я был практически для театрального института, тем более, для самого высшего, канонического театрального института, для Школы-студии МХАТ – я был, конечно, просто неадекватным человеком. Я поступил, благодаря папе. Он позвонил в ЦК КПСС, у него были связи, и попросил, чтобы меня не приняли. И они позвонили в Школу-студию МХАТ, к Олегу Павловичу Табакову, сказали: «Пожалуйста, этого не принимайте, наша личная просьба». А уже были времена перестройки, и это обратило на меня внимание. И на меня обратили внимание: «Что за парень, о котором звонят из ЦК КПСС и просят, чтоб его не приняли?» А тогда ещё был, это был такой весомый орган. Ну, а дальше дело было техники. Дело естественного существования. Я не разбирался ни о чём, я выучил стихи, прозу и просто пытался их рассказать, донести. И как-то так быстро пролетели мои 30 лет. И вот я уже 30 лет занимаюсь этим.