Прямой эфир

Куценко о своём пении: «Миша Ефремов сказал, что следующий альбом будет называться «Слова»

06 июля 2017 18:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гоша Куценко, актёр, режиссёр, певец, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Правда, что Вам интересней всего поговорить о своей музыке?

Гоша Куценко, актёр, режиссёр, певец, заслуженный артист Российской Федерации:
Ну, конечно. О самом безответственном, что есть в моей жизни.

В 2014 году у Вас вышел альбом «Музыка».

Гоша Куценко:
Да. Миша Ефремов сказал, что следующий альбом будет называться «Слова».  

Гоша Куценко: «Я человек того кино, которое ещё будет впереди»

# Культура # Российские актеры # Гоша Куценко

Другие новости рубрики

Все новости
Необычные железные скульптуры делает мастер из Молодечно
06 июля 2017 15:47

Необычные железные скульптуры делает мастер из Молодечно

Купалье: традиции, история и обряды Беларуси
06 июля 2017 08:59

Купалье: традиции, история и обряды Беларуси

Фестиваль «Александрия собирает друзей»: традиционный праздник «Купалье» пройдёт 8-9 июля
06 июля 2017 07:49

Фестиваль «Александрия собирает друзей»: традиционный праздник «Купалье» пройдёт 8-9 июля