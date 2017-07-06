Куценко о своём пении: «Миша Ефремов сказал, что следующий альбом будет называться «Слова»

Гоша Куценко, актёр, режиссёр, певец, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Правда, что Вам интересней всего поговорить о своей музыке?
Гоша Куценко, актёр, режиссёр, певец, заслуженный артист Российской Федерации:
Ну, конечно. О самом безответственном, что есть в моей жизни.
В 2014 году у Вас вышел альбом «Музыка».
Гоша Куценко:
Да. Миша Ефремов сказал, что следующий альбом будет называться «Слова».
Гоша Куценко: «Я человек того кино, которое ещё будет впереди»