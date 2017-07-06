Гоша Куценко: «Мой папа общался одинаково с Генеральным секретарём страны и с рабочим своего завода»

Гоша Куценко, актёр, режиссёр, певец, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Гоша Куценко, актёр, режиссёр, певец, заслуженный артист Российской Федерации:

У меня были такие родители, у меня папа был крутой до неимоверности.

У Вас папа был замминистра. Мама – врач-рентгенолог. Откуда Вы такой получились?

Гоша Куценко:

Они очень были простые. Мы жили в Украине, они были простые люди, и когда мы приехали в Москву жить, то, конечно, нам, папе, маме не хватало гламура какого-то, вообще, дистанции, которую, наверное, нужно уметь держать, я сейчас это понимаю. Актёрское – такое искривое существование.

Люди очень простые.

Мой папа общался одинаково, как с тогда ещё Генеральным секретарём страны и с рабочим своего завода.