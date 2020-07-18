В чём секрет белоснежной улыбки, по мнению стоматолога?

Сергей Кулик, депутат Минского городского Совета депутатов, главный врач 14-й городской стоматологической поликлиники г. Минска:

Есть такой слоган «Природа бескомпромиссна». Мы все уникальны и индивидуальны. Иногда бывает так, что поворот того или иного зубика, он придает больше шарма, нежели обезображивает человека и его улыбку. В этот его уникальность. Многие мечтают о белоснежной улыбке. Но как есть фильм «50 оттенков серого», точно так же у белого есть очень много оттенков. И говорить, что белоснежные зубы – это самое лучшее, на мой взгляд, это не очень. Нужно иметь естественный оттенок. И искусство врача-стоматолога, а рядом с ним и зубного техника, если мы говорим о конструировании ортопедическими конструкциями, состоит в том, чтобы приблизиться к максимально натуральному, естественному. Вот тогда это успех.