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Гоша Куценко: «Я себя, наверное, недолюбливаю»

06 июля 2017 18:57
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Гоша Куценко, актёр, режиссёр, певец, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Гоша Куценко, актёр, режиссёр, певец, заслуженный артист Российской Федерации:
Я, конечно, человек безалаберный в отношениях к самому себе. Я, конечно, себя, наверное, недолюбливаю. Я люблю себя, но, наверное, я люблю себя только ближе ко сну, к вечеру, когда спектакль сыграю, когда поклоны, когда чего-то удаётся выжать позитивное из этого дня.

На протяжении дня я к себе отношусь, как к рабочему человеку.

И, я не знаю, я не считаю, что это очень хорошо, но я, действительно, простой человек в этом смысле. 

Гоша Куценко: «Я человек того кино, которое ещё будет впереди»

# Культура # Российские актеры # Гоша Куценко

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