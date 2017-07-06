«Это был не творческий вечер с записками похоронными»: Куценко о том, как отпраздновал 50-летие

Гоша Куценко, актёр, режиссёр, певец, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Гоша Куценко, актёр, режиссёр, певец, заслуженный артист Российской Федерации:

Когда меня называют шалопаем, с одной стороны, мне это очень приятно. С одной стороны, мне трижды приятно это звание, спасибо Вам большое. Шалопай – это хулиган. Я, когда поступал, читал Есенина, я читал «Исповедь хулигана». И я рад, что я за последние 30 лет остался верным тем строчкам Сергея Есенина.

Я, когда-то шёл «нечёсаный, с головой, как керосиновая лампа на плечах».

Теперь она у меня твёрдая – керосиновая с твёрдой буквой «р». Но я рад, что я храню в своём сердце, в мозгу своём какую-то молодость, юность. И я говорил об этом на дне рождения. И я из юности шагнул в 50 лет, поэтому я праздновал со своей группой, с молодыми музыкантами. Это был не творческий вечер с записками похоронными, я играл с молодыми музыкантами весёлую модную музыку.