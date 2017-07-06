Гоша Куценко о детях: «Дружить с ними, открывать им мир, быть им интересными – это очень важно»

Гоша Куценко, актёр, режиссёр, певец, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Что, по-вашему, самое важное, мужчины должны сделать для своих детей?

Гоша Куценко, актёр, режиссёр, певец, заслуженный артист Российской Федерации:

Для детей? Наверное, как можно дольше сохранять здоровье своё. И быть им, наверное, интересными людьми. Дружить с ними, открывать им мир, быть им интересными – это очень важно. Если ты не будешь рядом, то им будет сложнее, тяжелее в этой жизни. Нужно быть интересными, я так сужу по своей старшей дочери, актрисе. Я меряю наши отношения так: если я ей интересен, как человек, как личность то она, как актёр, она звонит мне, интересуется мной.