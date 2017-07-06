Гоша Куценко: «Никогда не считал себя исполнителем, я – адекватный в этом смысле человек»

Гоша Куценко, актёр, режиссёр, певец, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Гоша Куценко, актёр, режиссёр, певец, заслуженный артист Российской Федерации:

Вы знаете, я день рождения сейчас сделал. И мне так хотелось, чтобы люди услышали музыку. Меня знают только по сценическому театру, который играю и по кино, сериалам.

Но это – вершинка моего микроайсберга.

У меня есть та жизнь, которой я живу. В том числе, и то кино, в котором принимаю участие, как автор. Но обычно, и это правильно, мы свои имена подтираем, даже, когда пишем пьесы, мы имена вставляем придуманного персонажа, Владимира Дерхо. Есть у меня друг близкий в Германии, он с юмором относится к этому. И та же ситуация с музыкой. У меня было много музыки, я этим так жил долго. Я хотел, чтобы её услышали. И я придумал, я никогда не считал себя исполнителем каким-то, я – адекватный в этом смысле человек. Я не владею тем голосом, каким я мечтал бы владеть. Которым я играю на театре. Вот, если б я владел таким же, образно, голосом, я бы посвятил этому жизнь. Но я не могу не придумывать песни, с другой стороны. Мне доставляет кайф, когда мы поём с группой. Я решил для себя и идеальное звучание – я буду исполнителем. Я буду автором и исполнителем. Это шикарно – тебя или любят все, потому что ты написал слова, музыку и исполняешь. Втройне. Или терпеть не могут, уже, вообще, никак не воспринимают.