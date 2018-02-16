Евровидение-2018. Украинец Alekseev представит Беларусь

Новости Беларуси. Украинский исполнитель Alekseev представит Беларусь на конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне. Победителя национального отбора в процентном соотношении 50 на 50 определяли зрители и жюри. Они были единодушны в своем выборе, отдав исполнителю 12 баллов. Стилизованное евровизионное сердце музыкант получил из рук группы Naviband. «Этот маленький человек уже много где побывал с нами на гастролях»: солисты Naviband ждут ребенка За право выступить от Беларуси на престижном форуме боролись 10 участников.



Источник фото: instagram.com/alekseev_officiel/

24-летний музыкант уже поблагодарил своих поклонников за поддержку. На странице певца в Instagram появилась лаконичная запись: "Спасибо, друзья, за веру и поддержку! Спасибо, Беларусь!" Alekseev, Гюнешь, Shuma. Кто бился за право представить Беларусь на «Евровидении-2018»



Источник фото: instagram.com/alekseev_officiel/

Почему популярный украинский певец решил представить Беларусь на конкурсе? На этот вопрос Alekseev уже не раз давал ответ во многих интервью. Alekseev, певец:

Не было такого интервью, в котором мне бы не задавали вопрос, почему я не еду на «Евровидение». Я всегда отшучивался на эту тему, но сейчас наша команда почувствовала в себе силы побороться за победу в этом конкурсе. Мы привыкли каждый раз ставить себе новые цели и преодолевать их. Как Alekseev мечтал поехать на «Евровидение» от Беларуси



Источник фото: instagram.com/alekseev_officiel/

Евровидение в Португалии – юбилейное для Беларуси. Представитель нашей страны в 15 раз отправится покорять музыкальный Олимп. Напомним, лучший результат – шестое место Дмитрия Колдуна. Есть ли смысл Беларуси принимать участие в «Евровидении-2018»? Мнение продюсера Дробыша



Источник фото: instagram.com/alekseev_officiel/