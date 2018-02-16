Прямой эфир

Евровидение-2018. Украинец Alekseev представит Беларусь

16 февраля 2018 21:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Украинский исполнитель Alekseev представит Беларусь на конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне. Победителя национального отбора в процентном соотношении 50 на 50 определяли зрители и жюри. Они были единодушны в своем выборе, отдав исполнителю 12 баллов. 

Стилизованное евровизионное сердце музыкант получил из рук группы Naviband.  

«Этот маленький человек уже много где побывал с нами на гастролях»: солисты Naviband ждут ребенка  

За право выступить от Беларуси на престижном форуме боролись 10 участников. 

Евровидение-2018. Украинец Alekseev представит Беларусь -1


 Источник фото: instagram.com/alekseev_officiel/  

24-летний музыкант уже поблагодарил своих поклонников за поддержку. На странице певца в Instagram появилась лаконичная запись: "Спасибо, друзья, за веру и поддержку! Спасибо, Беларусь!"   

Alekseev, Гюнешь, Shuma. Кто бился за право представить Беларусь на «Евровидении-2018»  

Евровидение-2018. Украинец Alekseev представит Беларусь -4


 Источник фото: instagram.com/alekseev_officiel/  

Почему популярный украинский певец решил представить Беларусь на конкурсе? На этот вопрос Alekseev уже не раз давал ответ во многих интервью.  

Alekseev, певец:  
Не было такого интервью, в котором мне бы не задавали вопрос, почему я не еду на «Евровидение». Я всегда отшучивался на эту тему, но сейчас наша команда почувствовала в себе силы побороться за победу в этом конкурсе. Мы привыкли каждый раз ставить себе новые цели и преодолевать их.  

Как Alekseev мечтал поехать на «Евровидение» от Беларуси  

Евровидение-2018. Украинец Alekseev представит Беларусь -7


 Источник фото: instagram.com/alekseev_officiel/  

Евровидение в Португалии – юбилейное для Беларуси. Представитель нашей страны в 15 раз отправится покорять музыкальный Олимп. Напомним, лучший результат – шестое место Дмитрия Колдуна.  

Есть ли смысл Беларуси принимать участие в «Евровидении-2018»? Мнение продюсера Дробыша  

Евровидение-2018. Украинец Alekseev представит Беларусь -10


 Источник фото: instagram.com/alekseev_officiel/  

Зачем самому скандальному участнику национального отбора на Евровидение Alekseev на генеральной репетиции понадобились таблетки, с каким флагом на сцену вышла оперная дива Малашкевич и чей номер был слишком раскованным. Эти и другие подробности закулисья узнала наш корреспондент Виктория Ходосок.  

«Мы все очень переживали». Alekseev рассказал о трудностях с подготовкой номера  

# Культура # Гюнешь # NAPOLI # Евровидение 2018 # Alekseev # Shuma

Другие новости рубрики

Все новости
«В моих длинных волосах запуталась туча»: разучиваем простой индийский танец
16 февраля 2018 18:50

«В моих длинных волосах запуталась туча»: разучиваем простой индийский танец

«Ну, ладно, буду бардом». Интервью Олега Митяева в декорациях «Иронии судьбы»
16 февраля 2018 16:42

«Ну, ладно, буду бардом». Интервью Олега Митяева в декорациях «Иронии судьбы»

Трэба было ў вогнішчы спаліць розныя старыя рэчы, каб ушла хвароба, розныя нясчасці. Якія былі абрады па спальванню пудзіла?
16 февраля 2018 08:09

Трэба было ў вогнішчы спаліць розныя старыя рэчы, каб ушла хвароба, розныя нясчасці. Якія былі абрады па спальванню пудзіла?