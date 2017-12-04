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«Этот маленький человек уже много где побывал с нами на гастролях»: солисты Naviband ждут ребенка

04 декабря 2017 13:33
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Новости Беларуси. Участники «Евровидения-2017» Артем Лукьяненко и Ксения Жук из группы Naviband ожидают рождения первенца.

Об этом пара рассказала в эксклюзивном интервью kp.by и намекнули в конце клипа «А дзе жывеш ты?», который вышел 4 декабря.

«Этот маленький человек уже много где побывал с нами на гастролях»: солисты Naviband ждут ребенка-1

Фото: instagram.com/naviband

По словам пары, ребенок родится ближе к лету. Пол малыша  музыканты решили пока не узнавать. По словам Ксении, ей уже не терпится узнать, кто родится, а Артем пока не хочет торопиться.

Ксения Жук:
Этот маленький человек уже много где побывал с нами на гастролях. Я прислушиваюсь к своим ощущениям, они настолько необычны, как будто нахожусь в космосе. Все мысли об этом. Особенно когда слушаешь песню, и ребенок дает о себе знать изнутри, как будто хочет показать, что ему нравится. Мне кажется, он уже узнает, когда пою я.

«Этот маленький человек уже много где побывал с нами на гастролях»: солисты Naviband ждут ребенка-4

В начале сентября пара отметила три года со дня свадьбы.

Солисты группы Naviband отмечают кожаную свадьбу: певцов поздравляют поклонники

«Этот маленький человек уже много где побывал с нами на гастролях»: солисты Naviband ждут ребенка-7

Фото: instagram.com/naviband

Впервые публично свои отношения музыканты рассекретили во время финала «Евровидения» нынешнего года.

Напомним, что на прошлой неделе украинская певица Джамала рассказала о том, что ждет рождения первенца.

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Ксения Жук # Артём Лукьяненко # NAVIBAND

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