«Этот маленький человек уже много где побывал с нами на гастролях»: солисты Naviband ждут ребенка

По словам пары, ребенок родится ближе к лету. Пол малыша музыканты решили пока не узнавать. По словам Ксении, ей уже не терпится узнать, кто родится, а Артем пока не хочет торопиться.

Ксения Жук:

Этот маленький человек уже много где побывал с нами на гастролях. Я прислушиваюсь к своим ощущениям, они настолько необычны, как будто нахожусь в космосе. Все мысли об этом. Особенно когда слушаешь песню, и ребенок дает о себе знать изнутри, как будто хочет показать, что ему нравится. Мне кажется, он уже узнает, когда пою я.