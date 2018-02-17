«Мы все очень переживали». Alekseev рассказал о трудностях с подготовкой номера

Новости Беларуси. Беларусь выбрала артиста на Евровидение-2018. Молодой украинский певец Никита Алексеев представит нашу страну на международном конкурсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евровидение-2018. Украинец Alekseev представит Беларусь
Победу ему принесла песня Forever. В финале Алексеев обошел 9 исполнителей. За 24-летнего певца проголосовали профессиональное жюри, отдав конкурсанту 12 баллов, и более 5000 телезрителей.
Alekseev, представитель Беларуси на «Евровидении-2018»:
Это был технологически очень тяжелый номер, и у нас было много трудностей с его подготовкой. И впервые он получился абсолютно точно так, как это задумывал режиссер. Только последний наш прогон, буквально за несколько часов до выступления. Поэтому мы все очень переживали, очень надеялись, что это получится красиво и зритель почувствует тот посыл, который мы несем этим номером. И когда была кульминация, я видел, как ее приняли сегодняшние зрители, и это было прекрасно.
Мы сделаем все возможное для того, чтобы это было красиво, для того, чтобы представить Беларусь достойно.
Напоминаем, Евровидение-2018 пройдет с 8 по 12 мая в Лиссабоне. Португалия получила право проводить популярный конкурс после победы Сальвадора Собрала на прошедшем Евровидении в Киеве (подробнее здесь).