«Мы все очень переживали». Alekseev рассказал о трудностях с подготовкой номера

Alekseev, представитель Беларуси на «Евровидении-2018»:

Это был технологически очень тяжелый номер, и у нас было много трудностей с его подготовкой. И впервые он получился абсолютно точно так, как это задумывал режиссер. Только последний наш прогон, буквально за несколько часов до выступления. Поэтому мы все очень переживали, очень надеялись, что это получится красиво и зритель почувствует тот посыл, который мы несем этим номером. И когда была кульминация, я видел, как ее приняли сегодняшние зрители, и это было прекрасно.

Мы сделаем все возможное для того, чтобы это было красиво, для того, чтобы представить Беларусь достойно.