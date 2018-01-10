«Наша команда почувствовала силы побороться за победу»: украинец Alekseev хочет поехать на «Евровидение» от Беларуси

Новости Беларуси. Украинский певец Alekseev будет участвовать в отборе на музыкальный конкурс «Евровидение-2018» от Беларуси. До отбора 24-летний исполнитель представил публике песню «Forever». Ее фрагмент певец выложил в соцсетях. Композиция является англоязычной версией песни «Навсегда», которую Alekseev выпустил в ноябре 2017 года. Первые прослушивания в рамках отбора на «Евровидении» начнутся 11 января. По их результатам будут отобраны финалисты, один из которых поедет в мае в Португалию на конкурс. Alekseev, певец:

Не было такого интервью, в котором мне бы не задавали вопрос, почему я не еду на «Евровидение». Я всегда отшучивался на эту тему, но сейчас наша команда почувствовала в себе силы побороться за победу в этом конкурсе. Мы привыкли каждый раз ставить себе новые цели и преодолевать их.

Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Как рассказал исполнитель в интервью kp.by, клип на песню снял Алан Бадоев. Его премьера состоится во второй половине января, а скоро публике представят тизер видео. Ранее Алан Бадоев писал в соцсетях о песне молодого исполнителя. Алан Бадоев, клипмейкер и продюсер:

Наверное, это и есть любовь... Так я и говорю, когда вновь не могу думать и знать. Спасибо Alekseev за ещё одну страницу дневника.

Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Белорусский продюсер Максим Алейников прокомментировал участие исполнителя в национальном отборе и обратился к белорусским певцам. «Поём как живём. Не понимаю истерики белорусских артистов по поводу участия Алексеева в национальном отборе на Евровидение 2018. Боимся сильных конкурентов? Но ведь тогда получается, что целью является не победа, а участие». Поклонники украинского певца с радостью восприняли его идею об участии в отборе. «Все получится! Волшебство исходит от вас. Я когда слушаю – мурашки по телу», «Удачи, Никита! Песня очень красивая, желаю тебе победы!», «Как я рада, что Alekseev на «Евровидении». Я от чистого сердца желаю вам победы», «Евровидение» это бешеная подготовка, что на отборочном этапе, что на конкурсном. Я желаю удачи, пройти все этапы и победить. Потому что только слабаки руководствуются фразой «Главное не победа, а участие».

Фото: instagram.com/alekseev_officiel