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«Наша команда почувствовала силы побороться за победу»: украинец Alekseev хочет поехать на «Евровидение» от Беларуси

10 января 2018 11:14
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Новости Беларуси. Украинский певец Alekseev будет участвовать в отборе на музыкальный конкурс «Евровидение-2018» от Беларуси.

До отбора 24-летний исполнитель представил публике песню «Forever». Ее фрагмент певец выложил в соцсетях. Композиция является англоязычной версией песни «Навсегда», которую Alekseev выпустил в ноябре 2017 года.

Первые прослушивания в рамках отбора на «Евровидении» начнутся 11 января. По их результатам будут отобраны финалисты, один из которых поедет в мае в Португалию на конкурс.

Alekseev, певец:
Не было такого интервью, в котором мне бы не задавали вопрос, почему я не еду на «Евровидение». Я всегда отшучивался на эту тему, но сейчас наша команда почувствовала в себе силы побороться за победу в этом конкурсе. Мы привыкли каждый раз ставить себе новые цели и преодолевать их. 

«Наша команда почувствовала силы побороться за победу»: украинец Alekseev хочет поехать на «Евровидение» от Беларуси-1

Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Как рассказал исполнитель в интервью kp.by, клип на песню снял Алан Бадоев. Его премьера состоится во второй половине января, а скоро публике представят тизер видео.

Ранее Алан Бадоев писал в соцсетях о песне молодого исполнителя.

Алан Бадоев, клипмейкер и продюсер:
Наверное, это и есть любовь... Так я и говорю, когда вновь не могу думать и знать. Спасибо Alekseev за ещё одну страницу дневника.

«Наша команда почувствовала силы побороться за победу»: украинец Alekseev хочет поехать на «Евровидение» от Беларуси-4

Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Белорусский продюсер Максим Алейников прокомментировал участие исполнителя в национальном отборе и обратился к белорусским певцам. «Поём как живём. Не понимаю истерики белорусских артистов по поводу участия Алексеева в национальном отборе на Евровидение 2018. Боимся сильных конкурентов? Но ведь тогда получается, что целью является не победа, а участие».

Поклонники украинского певца с радостью восприняли его идею об участии в отборе.

«Все получится! Волшебство исходит от вас. Я когда слушаю – мурашки по телу»,

«Удачи, Никита! Песня очень красивая, желаю тебе победы!»,

«Как я рада, что Alekseev на «Евровидении». Я от чистого сердца желаю вам победы»,

«Евровидение» это бешеная подготовка, что на отборочном этапе, что на конкурсном. Я желаю удачи, пройти все этапы и победить. Потому что только слабаки руководствуются фразой «Главное не победа, а участие».

«Наша команда почувствовала силы побороться за победу»: украинец Alekseev хочет поехать на «Евровидение» от Беларуси-7

Фото: instagram.com/alekseev_officiel

11 января певец будет в Минске, где проведет фан-встречу. По его словам, он будет рад пообщаться с поклонниками, поговорить и пообещал, что всех ожидает много сюрпризов.

Участники «Евровидения-2017» Артем Лукьяненко и Ксения Жук из группы Naviband скоро станут родителями первенца.

«Этот маленький человек уже много где побывал с нами на гастролях» – здесь подробнее.

# Фотофакт # калейдоскоп # Евровидение 2018 # Алан Бадоев # Alekseev

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