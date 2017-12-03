Есть ли смысл Беларуси принимать участие в «Евровидении-2018»? Мнение продюсера Дробыша

Новости Беларуси. О белорусско-российской дружбе и таких ее компонентах как искусство, музыка и даже спорт, поговорили с композитором и продюсером Виктором Дробышем в интервью программе «Неделя».

Виктория Ходосок:

«Евровидение-2018». На Ваш взгляд, если ли смысл Беларуси принимать участие? Как-никак это финансовые затраты, и первое место мы никогда не занимал. Надо ли?

Виктор Дробыш:

Победа может и не обязательно. Но участие, мне кажется, обязательно для того, чтобы белорусский флаг все-таки был хотя бы среди тех. Чтобы упоминалась лишний раз республика с хорошей стороны. Я считаю, что все равно в этом много хорошего.

Пока что у нас есть рекорд, поставленный с моим «фабрикантом». Мы сделали с Колдуном шестое место. Ну, пока шестое – ничего страшного, так складывается. Я знаю, что Беларусь принимает активное участие в «Детском Евровидении» и результаты совсем другие. Это надо поддерживать.