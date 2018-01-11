Alekseev, Гюнешь, Shuma и еще 8 имен. Кто борется за право представить Беларусь на «Евровидении-2018»

Новости Беларуси. Названы имена 11 финалистов национального отбора на музыкальный конкурс «Евровидение». После прослушивания, в котором участвовало несколько десятков претендентов, жюри отобрало участников, один из которых представит Беларусь на популярном конкурсе. Имя представителя страны на «Евровидении» назовут до 1 марта. Его выберут зрители и жюри. В финал национального отбора попали: Alekseev 24-летний исполнитель из Украины стал самым известным участником на нынешнем отборе. Alekseev, певец:

Волнительный момент. Впервые исполнил песню «Forever». Надеюсь, история вам по душе!

Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Сегодня исполнитель также встретился с белорусскими поклонниками в Минске. Певец поделился впечатлениями: «Спасибо за фан-встречу и поддержку, она мне сейчас очень нужна». В середине января Alekseev представит клип на конкурсную песню. «Наша команда почувствовала силы побороться за победу»: украинец Alekseev хочет поехать на «Евровидение» от Беларуси Гюнешь Певица одна из рекордсменов белорусского отбора. Нынешняя попытка станет для Гюнешь седьмой.

Фото: vk.com/club22307099

Несколько лет назад Гюнешь вышла замуж за турецкого футболиста (подробности здесь). Napoli

Фото: vk.com/napoli.music

Несколько лет назад солистка Napoli Ольга Шиманская рассказывала, что «любой из артистов выбирает конкурс «Евровидение»? Ответ прост. Потому что этот конкурс привлекает большую аудиторию, привлекает СМИ, телевидение. Именно поэтому любой артист пытается воспользоваться данной возможностью» (читать далее). Анастасия Малашкевич

Фото: instagram.com/anastacia_malashkevich

Представит песню «World on Fire». Белорусская певица Анастасия Малашкевич покорила Тину Кароль на шоу «Голос країни» Shuma

Фото: instagram.com/shumaby

Представили песню «Хмаркі». Исполнители поблагодарили всех, кто переживал и поддерживал. Руся, солистка музыкального проекта «Shuma», рассказала о проектах и творчестве (читать далее). Кирилл Гуд

Фото: instagram.com/kirill_good_music

Исполнил песню «Deja Vu». Alen Hit

Фото: instagram.com/alenhit

Alen Hit, певец:

Это случилось! Я финалист! Можно выдохнуть и набраться сил перед финалом! Я знаю, что у меня очень сильная поддержка, и вы, как и я, ждали этого 5 лет. На все вопросы, когда отправлять СМС – теперь отвечаю, что очень скоро! Это был очень долгий путь, в котором вы были рядом со мной, вы все видели сами – мою честность, старание и прогресс! Lexy (Александра Ткач)

Фото: instagram.com/lexy_weaver

Lexy (Александра Ткач), певица:

Это лучший момент 2018 на данный момент. И снова здравствуйте. Софья Лапина

Фото: vk.com/lapina.official

Софья Лапина, певица:

Любимые мои. Всем спасибо огромное, кто смотрел трансляцию, кто смотрел на меня вживую, всей моей команде. Я вас так люблю. Спасибо! Дзякуй. Увидимся в финале. Радиоволна

Фото: vk.com/radiovolnaband

Исполнили песню «Subway Lines». Adagio