Alekseev, Гюнешь, Shuma и еще 8 имен. Кто борется за право представить Беларусь на «Евровидении-2018»
Новости Беларуси. Названы имена 11 финалистов национального отбора на музыкальный конкурс «Евровидение».
После прослушивания, в котором участвовало несколько десятков претендентов, жюри отобрало участников, один из которых представит Беларусь на популярном конкурсе. Имя представителя страны на «Евровидении» назовут до 1 марта. Его выберут зрители и жюри.
В финал национального отбора попали:
Alekseev
24-летний исполнитель из Украины стал самым известным участником на нынешнем отборе.
Alekseev, певец:
Волнительный момент. Впервые исполнил песню «Forever». Надеюсь, история вам по душе!
Фото: instagram.com/alekseev_officiel
Сегодня исполнитель также встретился с белорусскими поклонниками в Минске. Певец поделился впечатлениями: «Спасибо за фан-встречу и поддержку, она мне сейчас очень нужна».
В середине января Alekseev представит клип на конкурсную песню.
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Гюнешь
Певица одна из рекордсменов белорусского отбора. Нынешняя попытка станет для Гюнешь седьмой.
Фото: vk.com/club22307099
Несколько лет назад Гюнешь вышла замуж за турецкого футболиста (подробности здесь).
Napoli
Фото: vk.com/napoli.music
Несколько лет назад солистка Napoli Ольга Шиманская рассказывала, что «любой из артистов выбирает конкурс «Евровидение»? Ответ прост. Потому что этот конкурс привлекает большую аудиторию, привлекает СМИ, телевидение. Именно поэтому любой артист пытается воспользоваться данной возможностью» (читать далее).
Анастасия Малашкевич
Фото: instagram.com/anastacia_malashkevich
Фото: instagram.com/shumaby
Представили песню «Хмаркі». Исполнители поблагодарили всех, кто переживал и поддерживал.
Руся, солистка музыкального проекта «Shuma», рассказала о проектах и творчестве (читать далее).
Кирилл Гуд
Фото: instagram.com/kirill_good_music
Исполнил песню «Deja Vu».
Alen Hit
Фото: instagram.com/alenhit
Alen Hit, певец:
Это случилось! Я финалист! Можно выдохнуть и набраться сил перед финалом! Я знаю, что у меня очень сильная поддержка, и вы, как и я, ждали этого 5 лет. На все вопросы, когда отправлять СМС – теперь отвечаю, что очень скоро! Это был очень долгий путь, в котором вы были рядом со мной, вы все видели сами – мою честность, старание и прогресс!
Lexy (Александра Ткач)
Фото: instagram.com/lexy_weaver
Lexy (Александра Ткач), певица:
Это лучший момент 2018 на данный момент. И снова здравствуйте.
Софья Лапина
Фото: vk.com/lapina.official
Софья Лапина, певица:
Любимые мои. Всем спасибо огромное, кто смотрел трансляцию, кто смотрел на меня вживую, всей моей команде. Я вас так люблю. Спасибо! Дзякуй. Увидимся в финале.
Радиоволна
Фото: vk.com/radiovolnaband
Исполнили песню «Subway Lines».
Adagio
Группа представила песню «Ты і я» .
Финал международного песенного конкурса пройдет в Лиссабоне 12 мая 2018 года. 27-летний Сальвадор Собрал с трогательной песней одержал победу на шоу в Киеве.
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