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Alekseev, Гюнешь, Shuma и еще 8 имен. Кто борется за право представить Беларусь на «Евровидении-2018»

11 января 2018 17:30
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Новости Беларуси. Названы имена 11 финалистов национального отбора на музыкальный конкурс «Евровидение».

После прослушивания, в котором участвовало несколько десятков претендентов, жюри отобрало участников, один из которых представит Беларусь на популярном конкурсе. Имя представителя страны на «Евровидении» назовут до 1 марта. Его выберут зрители и жюри.

В финал национального отбора попали:

Alekseev

24-летний исполнитель из Украины стал самым известным участником на нынешнем отборе.

Alekseev, певец:
Волнительный момент. Впервые исполнил песню «Forever». Надеюсь, история вам по душе!

Alekseev, Гюнешь, Shuma и еще 8 имен. Кто борется за право представить Беларусь на «Евровидении-2018»-1

Фото: instagram.com/alekseev_officiel

Сегодня исполнитель также встретился с белорусскими поклонниками в Минске. Певец поделился впечатлениями: «Спасибо за фан-встречу и поддержку, она мне сейчас очень нужна».

В середине января Alekseev представит клип на конкурсную песню.

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Гюнешь

Певица одна из рекордсменов белорусского отбора. Нынешняя попытка станет для Гюнешь седьмой.

Alekseev, Гюнешь, Shuma и еще 8 имен. Кто борется за право представить Беларусь на «Евровидении-2018»-4

Фото: vk.com/club22307099

Несколько лет назад Гюнешь вышла замуж за турецкого футболиста (подробности здесь).

Napoli

Alekseev, Гюнешь, Shuma и еще 8 имен. Кто борется за право представить Беларусь на «Евровидении-2018»-7

Фото: vk.com/napoli.music

Несколько лет назад солистка Napoli Ольга Шиманская рассказывала, что «любой из артистов выбирает конкурс «Евровидение»? Ответ прост. Потому что этот конкурс привлекает большую аудиторию, привлекает СМИ, телевидение. Именно поэтому любой артист пытается воспользоваться данной возможностью» (читать далее).

Анастасия Малашкевич

Alekseev, Гюнешь, Shuma и еще 8 имен. Кто борется за право представить Беларусь на «Евровидении-2018»-10

Фото: instagram.com/anastacia_malashkevich

Представит песню «World on Fire».

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Shuma

Alekseev, Гюнешь, Shuma и еще 8 имен. Кто борется за право представить Беларусь на «Евровидении-2018»-13

Фото: instagram.com/shumaby

Представили песню «Хмаркі». Исполнители поблагодарили всех, кто переживал и поддерживал. 

Руся, солистка музыкального проекта «Shuma», рассказала о проектах и творчестве (читать далее). 

Кирилл Гуд

Alekseev, Гюнешь, Shuma и еще 8 имен. Кто борется за право представить Беларусь на «Евровидении-2018»-16

Фото: instagram.com/kirill_good_music

Исполнил песню «Deja Vu». 

Alen Hit

Alekseev, Гюнешь, Shuma и еще 8 имен. Кто борется за право представить Беларусь на «Евровидении-2018»-19

Фото: instagram.com/alenhit

Alen Hit, певец:
Это случилось! Я финалист! Можно выдохнуть и набраться сил перед финалом! Я знаю, что у меня очень сильная поддержка, и вы, как и я, ждали этого 5 лет. На все вопросы, когда отправлять СМС – теперь отвечаю, что очень скоро! Это был очень долгий путь, в котором вы были рядом со мной, вы все видели сами – мою честность, старание и прогресс!

Lexy (Александра Ткач)

Alekseev, Гюнешь, Shuma и еще 8 имен. Кто борется за право представить Беларусь на «Евровидении-2018»-22

Фото: instagram.com/lexy_weaver

Lexy (Александра Ткач), певица:
Это лучший момент 2018 на данный момент. И снова здравствуйте.

Софья Лапина

Alekseev, Гюнешь, Shuma и еще 8 имен. Кто борется за право представить Беларусь на «Евровидении-2018»-25

Фото: vk.com/lapina.official

Софья Лапина, певица:
Любимые мои. Всем спасибо огромное, кто смотрел трансляцию, кто смотрел на меня вживую, всей моей команде. Я вас так люблю. Спасибо! Дзякуй. Увидимся в финале.

Радиоволна

Alekseev, Гюнешь, Shuma и еще 8 имен. Кто борется за право представить Беларусь на «Евровидении-2018»-28

Фото: vk.com/radiovolnaband

Исполнили песню «Subway Lines».

Adagio

Alekseev, Гюнешь, Shuma и еще 8 имен. Кто борется за право представить Беларусь на «Евровидении-2018»-31

Группа представила песню «Ты і я» .

Финал международного песенного конкурса пройдет в Лиссабоне 12 мая 2018 года. 27-летний Сальвадор Собрал с трогательной песней одержал победу на шоу в Киеве. 

Португалия примет конкурс впервые – здесь подробнее.

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