«В моих длинных волосах запуталась туча»: разучиваем простой индийский танец

История любви к индийским танцам у Дарьи Лонской началась в детстве. Маленькая Даша пересматривала индийские фильмы по нескольку раз и, по-своему, пыталась подражать любимым героям.

Дарья Лонская, преподаватель индийского танца:

В то время крутили в кинотеатрах очень много индийски х фильмов. Я даже помню свой перв ый – «Жажда мести». И с тех пор я поняла, что с ума схожу по Индии. У индианок были красивые волосы, я была маленькая, мне хотелось им подражать. Я надевала колготки, прыгала по диван у и пела индийские песни.

Серьёзно индийскими танцами Дарья занимается с 2003 года, а преподаёт их уже около десяти лет.

Дарья Лонская:

Раньше я работала инженером, 11 лет. Недавно уволилась и сейчас работаю в детском саду.

Сейчас танцуем с детками индийские танцы.

В моей группе дети просят поставить меня индийские песни, пляшут со мной, повторяют за мной.

Студенческие годы были для девушки не самым простым временем. Дарья – из многодетной семьи, поэтому рассчитывать приходилось только на свои силы.

Дарья Лонская:

Я пошла работать в театр уборщицей. У меня была учёба, работа и я приходила домой ночью. Я ещё в общежитии жила, у нас была комната – «читалка», Ленинская комната называлась. Я там танцевала до двух ночи и утром шла на пары.



Это – творческий полёт. Меня это захватывает больше всего.

Обожаю индийские танцы.

Будь они весёлые или грустные, я всегда получаю огромное удовольствие. Индийцы, которые видят выступления мои и моих учениц, говорят, что именно так танцуют индийские танцы.

Тем, кто не решается начать заниматься, преподаватель советует.

Дарья Лонская:

Никогда не бояться ничего. Делать первый шаг. Первый шаг – всегда страшно. Идти, пробовать и понимать: оно твоё или нет. Если ты не попробовал, то никогда не поймёшь: хочешь заниматься этим или нет. Индийский танец, как известно – не просто набор движений.



Это – всегда рассказ о чём-то.

Дарья Лонская:

Т анец называется «Чам-Чам». Что переводится, как «Дзинь-дзинь». Танец о дождике.



Первое, что я показала – в моих волосах длинных запуталась туча. С моей груди слетела накидка, он её сдул .