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«В моих длинных волосах запуталась туча»: разучиваем простой индийский танец

16 февраля 2018 18:50
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История любви к индийским танцам у Дарьи Лонской началась в детстве. Маленькая Даша пересматривала индийские фильмы по нескольку раз и, по-своему, пыталась подражать любимым героям.
Дарья Лонская, преподаватель индийского танца:
В то время крутили в кинотеатрах очень много индийских фильмов. Я даже помню свой первый «Жажда мести». И с тех пор я поняла, что с ума схожу по Индии. У индианок были красивые волосы, я была маленькая, мне хотелось им подражать.

Я надевала колготки, прыгала по дивану и пела индийские песни.

«В моих длинных волосах запуталась туча»: разучиваем простой индийский танец-1

Серьёзно индийскими танцами Дарья занимается с 2003 года, а преподаёт их уже около десяти лет.
Дарья Лонская:
Раньше я работала инженером, 11 лет. Недавно уволилась и сейчас работаю в детском саду.

Сейчас танцуем с детками индийские танцы.

«В моих длинных волосах запуталась туча»: разучиваем простой индийский танец-4

В моей группе дети просят поставить меня индийские песни, пляшут со мной, повторяют за мной.
Студенческие годы были для девушки не самым простым временем. Дарья из многодетной семьи, поэтому рассчитывать приходилось только на свои силы.

Дарья Лонская:
Я пошла работать в театр уборщицей. У меня была учёба, работа и я приходила домой ночью. Я ещё в общежитии жила, у нас была комната – «читалка», Ленинская комната называлась.

Я там танцевала до двух ночи и утром шла на пары.

«В моих длинных волосах запуталась туча»: разучиваем простой индийский танец-7


Это творческий полёт. Меня это захватывает больше всего.

Обожаю индийские танцы.

«В моих длинных волосах запуталась туча»: разучиваем простой индийский танец-10

Будь они весёлые или грустные, я всегда получаю огромное удовольствие. Индийцы, которые видят выступления мои и моих учениц, говорят, что именно так танцуют индийские танцы.
Тем, кто не решается начать заниматься, преподаватель советует.

Дарья Лонская:
Никогда не бояться ничего. Делать первый шаг. Первый шаг всегда страшно. Идти, пробовать и понимать: оно твоё или нет. Если ты не попробовал, то никогда не поймёшь: хочешь заниматься этим или нет.

Индийский танец, как известно не просто набор движений.

«В моих длинных волосах запуталась туча»: разучиваем простой индийский танец-13


Это всегда рассказ о чём-то.

Дарья Лонская:
Танец называется «Чам-Чам». Что переводится, как «Дзинь-дзинь».

Танец о дождике.

«В моих длинных волосах запуталась туча»: разучиваем простой индийский танец-16


Первое, что я показала – в моих волосах длинных запуталась туча. С моей груди слетела накидка, он её сдул.

Наши глаза встретились и, кажется, что природа сошла с ума.

И, осознавая это всё, я хочу танцевать. Кругом лужи, дождь, и она говорит: «Дзинь-дзинь».

# Культура # Танцы в Минске # Дарья Лонская

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