«В моих длинных волосах запуталась туча»: разучиваем простой индийский танец
История любви к индийским танцам у Дарьи Лонской началась в детстве. Маленькая Даша пересматривала индийские фильмы по нескольку раз и, по-своему, пыталась подражать любимым героям.
Дарья Лонская, преподаватель индийского танца:
В то время крутили в кинотеатрах очень много индийских фильмов. Я даже помню свой первый – «Жажда мести». И с тех пор я поняла, что с ума схожу по Индии. У индианок были красивые волосы, я была маленькая, мне хотелось им подражать.
Я надевала колготки, прыгала по дивану и пела индийские песни.
Серьёзно индийскими танцами Дарья занимается с 2003 года, а преподаёт их уже около десяти лет.
Дарья Лонская:
Раньше я работала инженером, 11 лет. Недавно уволилась и сейчас работаю в детском саду.
Сейчас танцуем с детками индийские танцы.
В моей группе дети просят поставить меня индийские песни, пляшут со мной, повторяют за мной.
Студенческие годы были для девушки не самым простым временем. Дарья – из многодетной семьи, поэтому рассчитывать приходилось только на свои силы.
Дарья Лонская:
Я пошла работать в театр уборщицей. У меня была учёба, работа и я приходила домой ночью. Я ещё в общежитии жила, у нас была комната – «читалка», Ленинская комната называлась.
Я там танцевала до двух ночи и утром шла на пары.
Это – творческий полёт. Меня это захватывает больше всего.
Будь они весёлые или грустные, я всегда получаю огромное удовольствие. Индийцы, которые видят выступления мои и моих учениц, говорят, что именно так танцуют индийские танцы.
Тем, кто не решается начать заниматься, преподаватель советует.
Дарья Лонская:
Никогда не бояться ничего. Делать первый шаг. Первый шаг – всегда страшно. Идти, пробовать и понимать: оно твоё или нет. Если ты не попробовал, то никогда не поймёшь: хочешь заниматься этим или нет.
Индийский танец, как известно – не просто набор движений.
Это – всегда рассказ о чём-то.
Дарья Лонская:
Танец называется «Чам-Чам». Что переводится, как «Дзинь-дзинь».
Танец о дождике.
Первое, что я показала – в моих волосах длинных запуталась туча. С моей груди слетела накидка, он её сдул.
Наши глаза встретились и, кажется, что природа сошла с ума.
И, осознавая это всё, я хочу танцевать. Кругом лужи, дождь, и она говорит: «Дзинь-дзинь».