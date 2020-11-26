Его романами белорусы зачитываются до сих пор. 90 лет со дня рождения Владимира Короткевича

Новости Беларуси. Писатель, поэт, прозаик, драматург, настоящий романтик и мастер исторического романа. 26 ноября исполняется 90 лет со дня рождения Владимира Короткевича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литературное наследие классика стало неотъемлемой и важной частью национальной белорусской культуры. «Колосья под серпом твоим», «Черный замок Ольшанский», «Дикая охота Короля Стаха», «Седая легенда» – его романами и повестями по сей день зачитываются самые разные поколения белорусов.