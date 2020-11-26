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Его романами белорусы зачитываются до сих пор. 90 лет со дня рождения Владимира Короткевича

26 ноября 2020 07:20
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Новости Беларуси. Писатель, поэт, прозаик, драматург, настоящий романтик и мастер исторического романа. 26 ноября исполняется 90 лет со дня рождения Владимира Короткевича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Его романами белорусы зачитываются до сих пор. 90 лет со дня рождения Владимира Короткевича-1

Литературное наследие классика стало неотъемлемой и важной частью национальной белорусской культуры. «Колосья под серпом твоим», «Черный замок Ольшанский», «Дикая охота Короля Стаха», «Седая легенда» – его романами и повестями по сей день зачитываются самые разные поколения белорусов.  

Его романами белорусы зачитываются до сих пор. 90 лет со дня рождения Владимира Короткевича-4

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Именем Короткевича названы улицы городов и оршанская школа. Здесь же, в родной для писателя Орше, открыт музей его жизни и творчества. Увековечено имя классика и на небосводе – в созвездии Льва горит звезда Владимира Короткевича.  

Его романами белорусы зачитываются до сих пор. 90 лет со дня рождения Владимира Короткевича-7

В эти дни в честь юбилея одного из самых неординарных авторов Беларуси по всей стране проходят тематические вечера, выставки и спектакли.  

# Белорусские писатели # Культура # Владимир Короткевич # Фотофакт

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