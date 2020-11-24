Сердце из красного стекла весом 11 кг и кукла из войлока и перьев. Необычные работы современных эстонских художников

В арт-гостиной «Высокое место» открылась очень необычная экспозиция. Какие работы представлены на выставке, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Анна Ясюк, заведующая арт-гостиной «Высокое место»:

Этот проект – это действительно новое эстонское искусство. На выставке представлены 11 современных молодых эстонских художников, их творческий путь начался уже в XXI веке. Они не стеснены какими-то рамками. Здесь, на выставке, можно проследить, как они творят, как они мыслят, – свободно.

У этой выставки – своя предыстория. Дружба между Музеем истории города Минска и Таллинской художественной галереей завязалась недавно, но уже дает свои плоды. Анна Ясюк:

С куратором этой выставки, Рене Кирспу, мы познакомились год назад на одной из выставок в Минске. И мы сразу предположили на будущий год, что Рене привезет несколько проектов в Минск. И несмотря на все вирусы, я очень рада, что состоялась эта выставка, что работы приехали, молодые художники не приехали. Но мы с ними познакомились в сети, общались в интернете.

Один из представителей – Ало Валге. Ему не нужен телескоп: свои галактики художник создает с помощью фантазии и масляных красок. Анна Ясюк:

Это его автопортрет. Очень интересно сам художник поведал про то, что его интересует тема космоса. И за космосом будущее, это что-то для него такое неизведанное, что-то интересное и интригующее.

Именно этому мастеру удалось найти прямой путь к звездам. Анна Ясюк:

Работа «Юпитер драйв», то есть путь к Юпитеру. Здесь неслучайно и знаки изображены. Налет какой-то американской темы.

А вот Александра Павленкова заглядывает внутрь себя. Невероятное сердце из красного стекла весом 11 кг объединило сразу три культуры: российский мастер получила образование в Прибалтике, а сделала свой шедевр в Соединенных Штатах.

Анна Ясюк:

Художница родом из Санкт-Петербурга, далее она училась в Эстонии, сейчас работает и путешествует по разным странам. Рене – куратор этой выставки – вез это в ручной клади очень бережно и аккуратно, обращаясь как с собственным сердцем.

Какой стране на самом деле принадлежит сердце автора, сказать сложно, но то, что душа лежит к самому хрупкому из искусств – факт. Самое время – примерить костюм. Анна Ясюк:

Это работы Анники Кидрон, называются «Верните мне сказку». Это ручная вышивка, очень трудоемкий процесс. Сама Анника училась в Эстонской академии художеств, изучала 3D-арт, дизайн, в том числе училась в Гонконге.

Эти полотна рассказывают не столько об авторе, как о характере его героев.

Анна Ясюк:

Представлены вот такие интересные арт-объекты – это кукла из войлока и птичьих перьев. Именно за счет таких работ можно проследить, насколько люди творческие, насколько широкий полет их мыслей, фантазии. Это действительно будоражит белорусскую публику и призывает к обсуждению.

Высоко оценили международный арт-проект и искусствоведы. Наталья Шарангович, искусствовед, первый заместитель председателя Белорусского союза художников:

Мы можем увидеть, насколько интересны эстонские художники, берут такие совершенно традиционные вещи и это все трансформируют в современное искусство. Если мы очень внимательно присмотримся к работам, которые представлены в галерее, то мы увидим, что действительно есть техники, которые нам знакомы. Это бабушкины техники, это ткани, пэчворк и это то, что мы все делаем, но перед нами произведение современного искусства, потому что эстонские молодые художники не боятся экспериментировать. Они на традиционном материале строят совершенно необычные и даже для нас какие-то не очень знакомые, очень смелые эксперименты.