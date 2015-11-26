Звезда имени Владимира Короткевича появилась в созвездии Льва

Новости Беларуси. «Колосья под серпом твоим», «Черный замок Ольшанский», «Дикая охота Короля Стаха»... Его романами и сейчас зачитываются самые разные поколения белорусов. Владимиру Короткевичу сегодня, 26 ноября, исполнилось бы 85 лет. В литературе он прославился не только как писатель и поэт, но и как создатель белорусского исторического романа. Неизвестные факты из биографии и секреты популярности его детективов узнала Анастасия Винчо, корреспондент СТВ.

Любовь с первого слова. Оторваться от произведений Владимира Короткевича попросту невозможно. Только он умел так интересно писать о белорусской культуре. Поэтому когда из-под пера вышли эти книги – знать нашу историю и литературу стало модно. Сегодня прочитать их может англичанин, немец, француз и даже китаец.

Мастер исторического детектива родился в 1930-м году в Орше. Сегодня на месте того самого родильного дома находится музей белорусского классика. А в детском парке неподалеку установлен памятник. В столицу же писатель переехал в 73-м. Его трешка на Карла Маркса — тоже своеобразный музей. Вот эти экспонаты уже давно стали частью жизни племянницы писателя.

Елена Синькевич, племянница Владимира Короткевича:

Тут усё захоўваецца так, як і было пры жыцці Владзіміра Сямёнавіча. Тыя ж паліцы с кнігами, тая канапа, на якой ён спаў. Безліч сувеніраў, якія ён прывозіў з розных сваіх падарожжаў. Ён любіў падарожнічаць.

О том, что Короткевич любил путешествовать не понаслышке знает и Геннадий Петрович. Когда-то он вместе с Владимиром Семеновичем работал в журнале «Полымя». Короткевич был кумиром, вспоминает поэт.

Геннадий Пашков, поэт, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь:

Калі, часам, сустрэнеш у калідоры рэдакцыі і скажаш словы захаплення, то ён неяк не тое, што бянтэжыўся, але так, мусіць, блізка да душы не прымаў. Ён быў весь у працы.

Белорусский писатель и поэт, драматург и сценарист, публицист, критик и переводчик. Именем Владимира Короткевича в Беларуси названы улицы и школы. А в ближайшее время все его произведения объединят в один общий сборник. А это более 20 томов. Также в Минске планируют поставить памятник белорусскому классику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Праца над тым, якія будуць помнікі, зараз вядзецца Міністэрствам культуры. Распрацоўваем поўны план стварэння менавіта помнікаў разам з рэгіонамі.

Анастасия Винчо, СТВ:

В день рождения белорусского классика в небе буквально загораются звезды. Сегодня в созвездии Льва появилась звезда имени Владимира Короткевича. Сейчас мы постараемся ее увидеть, специально выехали за город. Вот Большая медведицы, нам надо посмотреть правее. Вот и наша звездочка. Конечно, камера не может всего этого передать, но она особенно сегодня светит ярче всех.