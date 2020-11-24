Почему вся страна пела песни Владимира Оловникова и как одна из них чуть не стала гимном?

Почему произведения Владимира Оловникова пела вся страна? Об этом рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Творческий взлет в послевоенные годы был предначертан Владимиру Оловникову. В 1947-м после демобилизации он меняет погоны на клавиши и устраивается преподавателем в Белорусскую государственную консерваторию.

Фронтовой опыт станет лейтмотивом многих его музыкальных произведений. Оловников свято верил: «Каждый, кто совершил подвиг, заслужил, чтобы его прославили».

Игорь Оловников, сын композитора Владимира Оловникова, народный артист Беларуси, пианист:

Первая песня была «Песня про Доватора». Будучи молодым композитором, совершенно никому не известным, он набрался дерзости показать ее в Союзе композиторов в Москве. Там сидели такие корифеи, как Хренников, Никита Богословский. Им всем очень понравилась эта песня, они спросили: «Откуда вы?» Она заслужила прекрасные отзывы, самое главное – ее взял на вооружение знаменитый коллектив, ансамбль песни и пляски Советской Армии.

Татьяна Демидович, старший научный сотрудник Музея истории театральной и музыкальной культуры:

С этой композиции, а также с «Песни про Заслонова» началась разработка военной тематики. Следом была написана «Песня о Брестской крепости». Всего в этом тематическом цикле было более сорока произведений эпического и лирико-драматического характера. За песни на военно-патриотическую тематику в 1982 году Владимир Оловников был удостоен Золотой медали имени Александрова.

Оловникову не надо было угадывать, какая музыка нужна измученным войной людям. Он видел все своими глазами и чувствовал сердцем.

«Лесная песня» – гимн партизан. Свою мелодию на стихи поэта Адама Русака Оловников написал уже после войны. Композиция в одночасье попала в разряд любимых миллионами и ушла в народ. Однажды в День Победы кто-то из фронтовиков даже поспорил с композитором, мол, песню пели в окопах еще в 1940-х.

Виктор Скоробогатов, заслуженный артист Республики Беларусь:

9 Мая, понятно, что участников войны собирали, делали банкет в честь Победы. После первой все молчат, после второй начинают разговаривать, никого не остановишь, после третьей начинают петь песни, вдруг все запели «Ой бярозы ды сосны».

Он такой радостный, своего соседа тычет: «Ну, как я дал?» – Что ты дал?

– Вот эту песню.

– Что эту песню?

– Я написал, я композитор, сочинил эту песню.

– В каком году?

– Где-то в начале 1950-х.

– Что ты мне будешь рассказывать? Я ее пел еще в партизанах. Это настолько была популярная песня, что даже люди, которые ее услышали в 1950-е годы, были убеждены, что они эту песню знают еще со времен войны.

Оловникова ничуть не смущало, когда его музыка становилась «безымянной». Против лавров, материальных наград и общественного признания он ставил человеческую любовь. Его песни эхом разливались по сердцам миллионов.

Вера Гудей-Каштальян, кандидат искусствоведения, доцент НАН Беларуси:

«Лесная песня» стала народной, она была включена как народная в антологию белорусской народной песни Цитовича. Действительно, многие песни Оловникова содержат в себе какую-то народную интонацию, распевность, фольклорный специфический мелос. Вообще это характерно для его музыки.

Галина Горелова, заведующий кафедрой композиции Белорусской государственной академии музыки, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Его военные песни – это классика не только потому, что это священная тема для всех, кто живет в Беларуси. Они настолько совершенны. Мой учитель, Дмитрий Брониславович Смольский рассказывал, что была торговая набережная на берегу Свислочи, там был двухэтажный домик Союза композиторов, и все композиторы жили там. 22 июня 1941 он сдавал выпускной экзамен в консерватории. Почему Оловников рвался на фронт и как вернулся к музыке?

Владимир Владимирович был его соседом. И он слышал, как тот сочиняет свои песни. Он говорил, что тот мог над одним оборотом, ища наилучшие голосоведения, сочетания, просидеть целый день.

После нескольких лет творческого простоя Оловников наверстывает упущенное. В 1950-е из-под пера маэстро выходят поэмы для симфонического оркестра – «Партизанская быль» и «Нарочь». Критики в один голос назовут их шедеврами «сурового стиля». А всесоюзная фирма «Мелодия» удостоит отдельной грампластинки. Раз за разом композитор выдает бессмертные композиции.

«Радзіма мая дарагая» – национальный бренд. Под музыку Оловникова просыпались миллионы белорусов. Песня стала позывными белорусского радио. А минчане-старожилы помнят, как эту мелодию отбивали куранты столичного Главпочтамта. Раз в час песня разносилась по всему проспекту. В начале 1970-х, после Указа о запрете в городах лишних звуков, часы замолчали. Песня дважды номинировалась на Государственный гимн Беларуси. Но композитор отказался.

Игорь Оловников:

Отчасти это связано с поэтическим текстом Адама Русака. Он всегда воспринимался отцом как художественное целое, его нельзя как-то порезать, изменить даже для того, чтобы сделать гимн. Он не хотел. Чувство высочайшего уважения к поэту. И потом он сказал, что по характеру это никакой не гимн, а просто песня о родине. Второй момент, я думаю, о котором он не говорил, – он хотел, чтобы эту песню пели.

И все же Оловников стал автором гимна, но уже не при жизни. В 2001-м «Песня о Минске» на стихи Игнатия Панкевича победила в конкурсе на лучшую композицию о белорусской столице. Музыкант не гнался за регалиями, славы сочинителя всенародно любимых песен ему вполне хватало.