Услышать голос Короткевича и увидеть едва ли не единственные кадры с ним. Уникальная видеосъёмка 1980 года

О белорусском писателе рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси».

Короткевич знал себе цену и понимал, кому обязан своей популярностью. Отсутствие наград его нисколько не смущало, писатель измерял свои заслуги иной категорией, более значимой и ценной – любовью читателя.

Михаил Басалыга, художник, иллюстратор:

Для яго не існавала: ёсць узнагароды, званні. Ён не тое, што да іх адносіўся вельмі дрэнна, но неяк, быццам гэта не пра яго. І потым бальшавікі зразумелі, што ён павінен быць адмечаны, такога чалавека нельга загаварыць, ні яшчэ зрабіць невядомага, ён ужо вядомы. І далі яму ордэн Дружбы народаў. І калі ўручалі, далі яму мікрафон. Ён так глянуў у зал – поўны зал людзей: «Людзі, Што б я быў без вас...»